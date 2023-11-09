В немецком Бундестаге одесские волонтеры провели мастер-класс по выпечке паляницы (фоторепортаж)

Обучали немецких депутатов месить тесто волонтеры проекта Bake for Ukraine, созданного украинцами, среди которых есть и одесситы.

Так, например, Мария Каленская, активно пропагандирует одесскую кухню во всем мире. А Николай Неврев, бывший одесский фотограф, много лет назад уехал жить в Словакию и стал пекарем.

Волонтеры пекут в Берлине хлеб, продают его на ярмарках, рынках и благотворительных событиях. На собранные деньги поддерживают пекарни, которые выпекают хлеб и раздают его пострадавшим от войны украинцам в Буче, Херсоне, Харькове, Одессе, Киеве.

Мы уверены, что наш хлеб должен быть не менее знаменитым, чем французский багет или итальянская фокачча, и способствовать развитию гастрономического туризма и аграрного сектора Украины, — говорит Мария Каленская.

Посол Украины в Германии отметил, что немцы еще не могут произнести слово «паляница», но могут ее испечь и это чрезвычайно важно для популяризации Украины в мире.

В ближайшее время волонтеры организуют в Германии неделю украинского хлеба.

Фото: Елена Гроза