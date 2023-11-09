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В немецком Бундестаге одесские волонтеры провели мастер-класс по выпечке паляницы (фоторепортаж)

В немецком Бундестаге одесские волонтеры провели мастер-класс по выпечке паляницы (фоторепортаж)

7 ноября в Берлине провели мастер-класс по выпечке украинской поляны для местных депутатов парламента. Мастер-класс прошел при поддержке офиса немецкого депутата социал-демократической партии Михаэля Рода и Посольства Украины в Германии.

Обучали немецких депутатов месить тесто волонтеры проекта Bake for Ukraine, созданного украинцами, среди которых есть и одесситы.

Паляниця в Бундестазі
Паляниця в Бундестазі
Паляниця в Бундестазі

Так, например, Мария Каленская, активно пропагандирует одесскую кухню во всем мире. А Николай Неврев, бывший одесский фотограф, много лет назад уехал жить в Словакию и стал пекарем.

Марія Каленська

Мария Каленская.

Микола Неврев

Николай Неврев.

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Волонтеры пекут в Берлине хлеб, продают его на ярмарках, рынках и благотворительных событиях. На собранные деньги поддерживают пекарни, которые выпекают хлеб и раздают его пострадавшим от войны украинцам в Буче, Херсоне, Харькове, Одессе, Киеве.

Паляниця в Бундестазі
Паляниця в Бундестазі
Паляниця в Бундестазі

Мы уверены, что наш хлеб должен быть не менее знаменитым, чем французский багет или итальянская фокачча, и способствовать развитию гастрономического туризма и аграрного сектора Украины, — говорит Мария Каленская.

Посол і Міхаель Род

Посол Украины в Германии Алексей Макеев (слева) и Михаэль Род (справа).

Посол Украины в Германии отметил, что немцы еще не могут произнести слово «паляница», но могут ее испечь и это чрезвычайно важно для популяризации Украины в мире.

Паляниця в Бундестазі

В ближайшее время волонтеры организуют в Германии неделю украинского хлеба.

Паляниця в Бундестазі

Фото: Елена Гроза 

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