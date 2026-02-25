Рабочая неделя уже набрала ход, а значит, самое время сделать паузу, выдохнуть и подзарядиться правильной энергией. По-одесски – с лёгкой иронией, теплой улыбкой и свежей порцией шуток в рубрике «Одесский юмор» от «Одесской жизни».
Почему Украина не бомбит АвтоВаз:
Лицо человека, который купил робот-пылесос, а потом весь вечер смотрел на баланс карты и плакал вместе с ним:
Главное – не говорить ей, из чего делают «птичье молоко», а то мир рухнет окончательно:
Когда у тебя 50 лет стажа в вязании, даже ужин должен сидеть по фигуре:
Трудности перевода: когда ты ищешь идеального мужчину, а тебе предлагают просто не состоять в компартии:
Когда обещал комедию, а включил «глубокий смысл»:
…Вот так и живем: между графиками отключений и поиском идеального кино на вечер. Но главное – помнить, что даже если свет выключат, наше внутреннее сияние и умение посмеяться над трудностями никакой ДТЭК не заберет.
Пусть ваша среда пройдет легко, покупки только радуют, а «красные флажки» встречаются исключительно в исторических анекдотах. Оставайтесь с нами, берегите себя и почаще улыбайтесь – это всех раздражает… в хорошем смысле слова!