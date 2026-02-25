Тарелка азиатской лапши, которая аккуратно связана в узлы, имитирующие вязание крючком, с палочками для еды

Рабочая неделя уже набрала ход, а значит, самое время сделать паузу, выдохнуть и подзарядиться правильной энергией. По-одесски – с лёгкой иронией, теплой улыбкой и свежей порцией шуток в рубрике «Одесский юмор» от «Одесской жизни».

Почему Украина не бомбит АвтоВаз:

Скриншот комментариев в соцсетях, где пользователи иронизируют над качеством автомобилей АвтоВАЗ и их надежностью

Лицо человека, который купил робот-пылесос, а потом весь вечер смотрел на баланс карты и плакал вместе с ним:

Мем с грустным белым щенком, иллюстрирующий сожаление о потраченных деньгах на покупку, которая должна была порадовать

Кстати, напомним, что в центре Одессы отреставрировали роскошные двери в стиле необарокко

Главное – не говорить ей, из чего делают «птичье молоко», а то мир рухнет окончательно:

Скриншот курьезного комментария, где пользователь путает ягоду «журавлину» (клюкву) с птицей журавлем и переживает за их популяцию

Когда у тебя 50 лет стажа в вязании, даже ужин должен сидеть по фигуре:

Бабушка в ресторане

А еще вы можете узнать, чем новое котокафе в Одессе отличается от других

Трудности перевода: когда ты ищешь идеального мужчину, а тебе предлагают просто не состоять в компартии:

Скриншот переписки в Twitter, где на вопрос о поиске парня без «красных флажков» (недостатков) во Львове шутят про отсутствие коммунистов

Когда обещал комедию, а включил «глубокий смысл»:

Коллаж с инопланетянином из фильма, у которого широко открыты или закатились глаза, символизирующий реакцию девушки на скучный фильм.

…Вот так и живем: между графиками отключений и поиском идеального кино на вечер. Но главное – помнить, что даже если свет выключат, наше внутреннее сияние и умение посмеяться над трудностями никакой ДТЭК не заберет.

Пусть ваша среда пройдет легко, покупки только радуют, а «красные флажки» встречаются исключительно в исторических анекдотах. Оставайтесь с нами, берегите себя и почаще улыбайтесь – это всех раздражает… в хорошем смысле слова!

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме