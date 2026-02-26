Ключевые моменты:

В Одессе выступит Евгений Хмара с шоу «Два мира» при участии оркестра, рок-бэнда и хора;

Арсен Мирзоян и Антонина Матвиенко представят совместную концертную программу;

Андрей Бережко покажет новый сольный стендап «Токсик, маргинал и просто хороший человек»;

В городе состоятся премьера спектакля «Футбол в Судный день» и открытие фотопроекта «Лесная: свобода быть собой».

Афиша Одессы 27 февраля – 5 марта

Открытие фотопроекта «Лесная: свобода быть собой»

Где: КЦ Union

Когда: 27 февраля, 15:00

Художественный проект фотохудожницы Елены Мартынюк переосмысливает «Лесную песню» Леси Украинки через современную фотографию и театральную эстетику. Это высказывание о свободе как внутреннем выборе и праве оставаться собой в кризисном мире. Классический текст становится основой для современного психологического прочтения.

Евгений Хмара «Два мира»

Где: Областная филармония

Когда: 28 февраля, 15:00

Пианист мирового уровня, выступавший в Белом доме и Букингемском дворце, представит в Одессе масштабное шоу. На сцене — рояль, симфонический оркестр, рок-бэнд, DJ и хор. Программа соединяет детскую мечту и взрослую мудрость, а особую эмоциональную глубину придает вокал ODARA. Это один из крупнейших музыкальных проектов недели.

Арсен Мирзоян и Антонина Матвиенко

Где: Областная филармония

Когда: 1 марта, 18:00

Заслуженные артисты Украины впервые отправились в совместный тур и представят в Одессе программу с сольными хитами и новыми дуэтами. Концерт объединит эмоциональность, драйв и лиричность двух разных, но дополняющих друг друга сценических характеров.

Андрей Бережко «Токсик, маргинал и просто хороший человек»

Где: КЦ «Бейт Гранд»

Когда: 1 марта, 19:00

Новый сольный стендап одного из самых острых украинских комиков. Полтора часа живой импровизации, самоиронии и откровенных тем без романтизации. Формат — современная комедия с прямым диалогом со зрителем.

Спектакль «Футбол в Судный день»

Где: Театр музыкальной комедии

Когда: 4 марта, 18:00

Постановка киевского театра «Созвездие» по пьесе всемирно известного израильского драматурга Йосефа Бара Йосефа. Лирическая психологическая история о четырех людях, которые встречаются в условиях внутренних и внешних кризисов. В главных ролях — Алексей Суханов, Ксения Николаева, Анатолий Ященко и Виктор Жданов.

