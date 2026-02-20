Ключевые моменты:

В Пассаже 21–22 февраля пройдет фестиваль «Амальгама» с маркетом, музыкой и воркшопами

21 февраля благотворительная ярмарка «Колодий» соберет средства на зарядные станции для ПВО

22 февраля в Одесской опере покажут синтетический арт-проект о вдохновении

В выходные в центре города — острый стендап и шоу SQUIRT для взрослой аудитории

Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников собрал подтвержденные анонсы культурных и развлекательных событий Одессы, которые состоятся 20–24 февраля. Информация проверена по сообщениям организаторов и площадок. Материал структурирован в формате «что — где — когда», чтобы читатели могли быстро сориентироваться и выбрать формат отдыха.

Куда пойти в Одессе 20–24 февраля 2026 года

Фестиваль «Амальгама»

Где: Пассаж

Когда: 21–22 февраля

Камерный мини-фестиваль в самом сердце Одессы объединит локальные бренды, музыкантов и творческие инициативы. Формат — дружелюбный и неформальный: маркет с вещами ручной работы, живая музыка, небольшие воркшопы, пространство для общения и новых знакомств. «Амальгама» позиционируется как событие для тех, кто ищет легкость и предчувствие весны — без большой сцены и декораций, но с атмосферой городского тепла. Вход свободный.

Благотворительная ярмарка «Колодий»

Где: ул. Итальянская, 18 (Училище морского туристического сервиса)

Когда: 21 февраля, 11:00–16:00

Команда Одесского ВПУ МТС приглашает отпраздновать украинский праздник Колодия (Масленицу). В программе — вареники и блины, горячие напитки, сувениры, мастер-классы и тематические активности. Отдельная инициатива — сбор открыток для украинских военных, которые передадут адресатам.

Изюминкой станет «Уголок света» — пространство благодарности энергетикам, работающим в сложных условиях. Все собранные средства организаторы планируют направить на поддержку ВСУ, в частности на приобретение зарядных станций для подразделений ПВО.

«Поэзия — это всегда неповторимость»

Где: Одесский национальный академический театр оперы и балета

Когда: 22 февраля, 15:30

Синтетический арт-проект, объединяющий современную хореографию, музыку, живопись и фотографию. Постановка исследует природу вдохновения — момент, когда идея становится движением, цветом и звуком. Через хореографические новеллы авторы показывают взлеты и падения человека, его внутренние трансформации.

В перформансе используются работы современных украинских художников, а искусство буквально «оживает» на сцене. Формат будет интересен зрителям, ищущим не просто развлечение, а осмысленный культурный опыт.

Стендап: Антон Тимошенко & Юра Коломиец

Где: КЦ «Юнион»

Когда: 22 февраля, 18:00

Вечер от резидентов «Подпольного Стендапа» обещает новый материал и острые темы. Антон Тимошенко представит «черную» программу с шутками о политике, обществе и личных историях. Юра Коломиец, известный по различным медиаформатам, возвращается к классическому стендапу с актуальными и более смелыми наблюдениями.

Организаторы предупреждают: формат 18+, без цензуры и семейного фильтра.

SQUIRT: The Las Vegas Show

Где: Театр музыкальной комедии имени Водяного

Когда: 23 февраля, 19:00

Сценическая постановка с элементами эротической хореографии, позиционируемая как зрелищное шоу для взрослой аудитории. Организаторы описывают программу как сочетание сценической свободы, чувственности и провокационной эстетики.

Особенности шоу:

Жанр: эротическая феерия с элементами танца, акробатики и провокации.

Программа включает интерактивные элементы, где зрители могут стать частью действия.

Шоу ориентировано на аудиторию 18+, открытую к экспериментальным форматам и нетипичному театральному опыту.