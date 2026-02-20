Ключевые моменты:
- В Пассаже 21–22 февраля пройдет фестиваль «Амальгама» с маркетом, музыкой и воркшопами
- 21 февраля благотворительная ярмарка «Колодий» соберет средства на зарядные станции для ПВО
- 22 февраля в Одесской опере покажут синтетический арт-проект о вдохновении
- В выходные в центре города — острый стендап и шоу SQUIRT для взрослой аудитории
Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников собрал подтвержденные анонсы культурных и развлекательных событий Одессы, которые состоятся 20–24 февраля. Информация проверена по сообщениям организаторов и площадок. Материал структурирован в формате «что — где — когда», чтобы читатели могли быстро сориентироваться и выбрать формат отдыха.
Куда пойти в Одессе 20–24 февраля 2026 года
Фестиваль «Амальгама»
Где: Пассаж
Когда: 21–22 февраля
Камерный мини-фестиваль в самом сердце Одессы объединит локальные бренды, музыкантов и творческие инициативы. Формат — дружелюбный и неформальный: маркет с вещами ручной работы, живая музыка, небольшие воркшопы, пространство для общения и новых знакомств. «Амальгама» позиционируется как событие для тех, кто ищет легкость и предчувствие весны — без большой сцены и декораций, но с атмосферой городского тепла. Вход свободный.
Благотворительная ярмарка «Колодий»
Где: ул. Итальянская, 18 (Училище морского туристического сервиса)
Когда: 21 февраля, 11:00–16:00
Команда Одесского ВПУ МТС приглашает отпраздновать украинский праздник Колодия (Масленицу). В программе — вареники и блины, горячие напитки, сувениры, мастер-классы и тематические активности. Отдельная инициатива — сбор открыток для украинских военных, которые передадут адресатам.
Изюминкой станет «Уголок света» — пространство благодарности энергетикам, работающим в сложных условиях. Все собранные средства организаторы планируют направить на поддержку ВСУ, в частности на приобретение зарядных станций для подразделений ПВО.
«Поэзия — это всегда неповторимость»
Где: Одесский национальный академический театр оперы и балета
Когда: 22 февраля, 15:30
Синтетический арт-проект, объединяющий современную хореографию, музыку, живопись и фотографию. Постановка исследует природу вдохновения — момент, когда идея становится движением, цветом и звуком. Через хореографические новеллы авторы показывают взлеты и падения человека, его внутренние трансформации.
В перформансе используются работы современных украинских художников, а искусство буквально «оживает» на сцене. Формат будет интересен зрителям, ищущим не просто развлечение, а осмысленный культурный опыт.
Стендап: Антон Тимошенко & Юра Коломиец
Где: КЦ «Юнион»
Когда: 22 февраля, 18:00
Вечер от резидентов «Подпольного Стендапа» обещает новый материал и острые темы. Антон Тимошенко представит «черную» программу с шутками о политике, обществе и личных историях. Юра Коломиец, известный по различным медиаформатам, возвращается к классическому стендапу с актуальными и более смелыми наблюдениями.
Организаторы предупреждают: формат 18+, без цензуры и семейного фильтра.
SQUIRT: The Las Vegas Show
Где: Театр музыкальной комедии имени Водяного
Когда: 23 февраля, 19:00
Сценическая постановка с элементами эротической хореографии, позиционируемая как зрелищное шоу для взрослой аудитории. Организаторы описывают программу как сочетание сценической свободы, чувственности и провокационной эстетики.
Особенности шоу:
- Жанр: эротическая феерия с элементами танца, акробатики и провокации.
- Программа включает интерактивные элементы, где зрители могут стать частью действия.
- Шоу ориентировано на аудиторию 18+, открытую к экспериментальным форматам и нетипичному театральному опыту.