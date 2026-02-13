Ключевые моменты:

В музеях, театрах и филармонии подготовили специальные концертные и художественные программы ко Дню влюбленных.

В библиотеке и на фестивалях предложат события с живой атмосферой общения и традиций.

Вечер завершат тематические квизы и вечеринки в городских пространствах.

Материал подготовлен культурным обозревателем «Одесской жизни» Алексеем Овчинниковым на основе официальных анонсов локаций и организаторов. Время и адреса событий указаны согласно открытым источникам на момент публикации.

Куда пойти в Одессе 14 февраля

Что: Бесплатный вход в Художественный музей для влюбленных пар

Где: Национальный художественный музей, Софиевская, 5-а

Когда: 11:00–18:00

В День влюбленных музей предоставляет свободный вход для пар — это повод провести день среди искусства без лишних слов.

Что: Розовые хинкали

Где: Ресторан «Сули», Генуэзская, 36

Когда: 11:00–23:00

Заведение предлагает специальную романтическую интерпретацию — розовые хинкали как гастрономический жест к празднику чувств.

Что: Фестиваль национальных культур «Трифон Заризан»

Где: Болград

Когда: 12:00–17:00

Фестиваль с традициями, музыкой и живым колоритом юга Одесской области.

Что: «Хтивый квиз»

Где: Beerteka, Генуэзская, 5-2

Когда: 14:00

Ироничный формат для тех, кто любит провокационные темы и неформальную атмосферу.

Что: «Музыкальные хиты мирового кино»

Где: Одесский национальный театр оперы и балета

Когда: 16:00

Программа с известными мелодиями из мировых кинофильмов в исполнении оркестра.

Что: Концерт «Мировые хиты про любовь с одесским акцентом»

Где: Всемирный клуб одесситов, Маразлиевская, 7

Когда: 17:00

Камерный концерт с популярными песнями о любви.

Что: «Большая одесская библионочь»

Где: Одесская национальная научная библиотека, Пастера, 13

Когда: 17:00–21:00

Вечер чтения, общения и культурных пересечений в пространстве библиотеки.

Что: Freedom ballet. Музыка из легендарного мюзикла «Кабаре»

Где: Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного

Когда: 18:00

Танцевальная постановка с музыкой из мюзикла «Кабаре».

Что: Candlelight concert

Где: Одесская областная филармония

Когда: 18:00

Камерный концерт при свечах с живым звучанием.

Что: Romantic Maurizio Bignone collection

Где: Культурный центр «Юнион»

Когда: 18:00

Романтическая музыкальная программа в концертном пространстве центра.

Что: Вечеринка Love in all forms

Где: Wol121, Фонтанская дорога, 121

Когда: 19:00–21:00

Тематическая вечеринка с танцами и неформальной атмосферой.

Что: Вечеринка Brik

Где: Футуристов, 7

Когда: 19:00–21:00

Клубное событие для завершения праздничного вечера.