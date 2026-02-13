Ключевые моменты:
- В музеях, театрах и филармонии подготовили специальные концертные и художественные программы ко Дню влюбленных.
- В библиотеке и на фестивалях предложат события с живой атмосферой общения и традиций.
- Вечер завершат тематические квизы и вечеринки в городских пространствах.
Материал подготовлен культурным обозревателем «Одесской жизни» Алексеем Овчинниковым на основе официальных анонсов локаций и организаторов. Время и адреса событий указаны согласно открытым источникам на момент публикации.
Куда пойти в Одессе 14 февраля
Что: Бесплатный вход в Художественный музей для влюбленных пар
Где: Национальный художественный музей, Софиевская, 5-а
Когда: 11:00–18:00
В День влюбленных музей предоставляет свободный вход для пар — это повод провести день среди искусства без лишних слов.
Что: Розовые хинкали
Где: Ресторан «Сули», Генуэзская, 36
Когда: 11:00–23:00
Заведение предлагает специальную романтическую интерпретацию — розовые хинкали как гастрономический жест к празднику чувств.
Что: Фестиваль национальных культур «Трифон Заризан»
Где: Болград
Когда: 12:00–17:00
Фестиваль с традициями, музыкой и живым колоритом юга Одесской области.
Что: «Хтивый квиз»
Где: Beerteka, Генуэзская, 5-2
Когда: 14:00
Ироничный формат для тех, кто любит провокационные темы и неформальную атмосферу.
Что: «Музыкальные хиты мирового кино»
Где: Одесский национальный театр оперы и балета
Когда: 16:00
Программа с известными мелодиями из мировых кинофильмов в исполнении оркестра.
Что: Концерт «Мировые хиты про любовь с одесским акцентом»
Где: Всемирный клуб одесситов, Маразлиевская, 7
Когда: 17:00
Камерный концерт с популярными песнями о любви.
Что: «Большая одесская библионочь»
Где: Одесская национальная научная библиотека, Пастера, 13
Когда: 17:00–21:00
Вечер чтения, общения и культурных пересечений в пространстве библиотеки.
Что: Freedom ballet. Музыка из легендарного мюзикла «Кабаре»
Где: Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного
Когда: 18:00
Танцевальная постановка с музыкой из мюзикла «Кабаре».
Что: Candlelight concert
Где: Одесская областная филармония
Когда: 18:00
Камерный концерт при свечах с живым звучанием.
Что: Romantic Maurizio Bignone collection
Где: Культурный центр «Юнион»
Когда: 18:00
Романтическая музыкальная программа в концертном пространстве центра.
Что: Вечеринка Love in all forms
Где: Wol121, Фонтанская дорога, 121
Когда: 19:00–21:00
Тематическая вечеринка с танцами и неформальной атмосферой.
Что: Вечеринка Brik
Где: Футуристов, 7
Когда: 19:00–21:00
Клубное событие для завершения праздничного вечера.