Ключевые моменты:

13 февраля в Оперном — премьера дивертисмента «Вдохновленные. Art inspired» с работами современных украинских художников

15 февраля в Украинском театре — моноспектакль Елены Кравец о внутренних трансформациях женщин

15–16 февраля в Филармонии — ABBA Show и концерт Chico & Qatoshi

17 февраля в Музкомедии — расширенная программа группы «Антитела» с хитами всех альбомов

Этот материал подготовлен на основе официальных анонсов театров и концертных площадок Одессы с проверкой дат, времени начала и названий программ. Все события в подборке имеют четко подтвержденные локации и даты. Акцент сделан на содержании программ и их культурной значимости для города.

Куда пойти в Одессе 13–18 февраля

Премьера в Оперном: «Вдохновленные. Art inspired»

Где: Театр оперы и балета

Когда: 13 февраля, 17:00

Синтетический арт-проект объединяет современную хореографию, музыку, живопись и фотографию. В спектакле «оживают» работы украинских художников — Владислава Шерешевского, Петра Лебединца, Игоря Гусева, Наталии Миколайчук, Ларисы Демьянишиной, Вадима Кучера-Куцана, Николая Овсийка, Никиты Кита, Василия Сада.

Каждая хореографическая новелла — отдельная история становления личности: взлеты, падения, поиск внутренней силы. Проект предлагает современное переосмысление искусства через язык танца.

Елена Кравец: «Можно я просто посижу?»

Где: Украинский театр

Когда: 15 февраля, 18:00

Моноспектакль, в котором пять женских историй проходят путь внутреннего перерождения. Автор идеи и исполнительница главной роли — Елена Кравец, режиссер — Елена Коляденко.

Постановка говорит о ценности жизни, смене оптики в кризисные времена, принятии возраста, силы и женственности. Формат — откровенный разговор без пафоса, с терапевтическим эффектом для зрителя.

ABBA Show: Dancing Queen

Где: Одесская областная филармония

Когда: 15 февраля, 18:00

Ностальгическое шоу с главными хитами ABBA — от Dancing Queen до других композиций, ставших частью мировой поп-культуры. Формат концерта — яркое сценическое шоу с живым исполнением и атмосферой танцевального вечера.

Chico & Qatoshi

Где: Одесская областная филармония

Когда: 16 февраля, 18:00

Авторы хитов «Ластівки», «Допоможе ЗСУ», «Покохай мене», «Акація» представят программу с песнями, которые стали символами поддержки и надежды. Их музыка сочетает современное звучание и социальный контекст.

Группа «Антитела»

Где: Театр Музкомедии

Когда: 17 февраля, 18:00

Расширенная концертная программа с песнями из всех альбомов — от «Будувуду» до «Дивись у мій екран». Группа сочетает службу и творчество, делая акцент на живом звуке, современном световом шоу и непосредственном общении с публикой.