Куда пойти в Одессе 13–18 февраля
Премьера в Оперном: «Вдохновленные. Art inspired»
Где: Театр оперы и балета
Когда: 13 февраля, 17:00
Синтетический арт-проект объединяет современную хореографию, музыку, живопись и фотографию. В спектакле «оживают» работы украинских художников — Владислава Шерешевского, Петра Лебединца, Игоря Гусева, Наталии Миколайчук, Ларисы Демьянишиной, Вадима Кучера-Куцана, Николая Овсийка, Никиты Кита, Василия Сада.
Каждая хореографическая новелла — отдельная история становления личности: взлеты, падения, поиск внутренней силы. Проект предлагает современное переосмысление искусства через язык танца.
Елена Кравец: «Можно я просто посижу?»
Где: Украинский театр
Когда: 15 февраля, 18:00
Моноспектакль, в котором пять женских историй проходят путь внутреннего перерождения. Автор идеи и исполнительница главной роли — Елена Кравец, режиссер — Елена Коляденко.
Постановка говорит о ценности жизни, смене оптики в кризисные времена, принятии возраста, силы и женственности. Формат — откровенный разговор без пафоса, с терапевтическим эффектом для зрителя.
ABBA Show: Dancing Queen
Где: Одесская областная филармония
Когда: 15 февраля, 18:00
Ностальгическое шоу с главными хитами ABBA — от Dancing Queen до других композиций, ставших частью мировой поп-культуры. Формат концерта — яркое сценическое шоу с живым исполнением и атмосферой танцевального вечера.
Chico & Qatoshi
Где: Одесская областная филармония
Когда: 16 февраля, 18:00
Авторы хитов «Ластівки», «Допоможе ЗСУ», «Покохай мене», «Акація» представят программу с песнями, которые стали символами поддержки и надежды. Их музыка сочетает современное звучание и социальный контекст.
Группа «Антитела»
Где: Театр Музкомедии
Когда: 17 февраля, 18:00
Расширенная концертная программа с песнями из всех альбомов — от «Будувуду» до «Дивись у мій екран». Группа сочетает службу и творчество, делая акцент на живом звуке, современном световом шоу и непосредственном общении с публикой.