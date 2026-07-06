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Одесский писатель Анатолий Рыбак презентует 8-й том из серии «Хорошо ли там, где нас нет?»

Вместо скучной лекции гостей ждет живое общение с путешественником и эксклюзивные фото.

Встреча состоится 9 июля в 18:00 в Летнем театре Горсада (галерея «Арт-Одесса»).

Тайны древних индейцев: от сказочных героев к суровой реальности

Свежее издание стало уже восьмым томом из его популярной серии путевых очерков «Хорошо ли там, где нас нет?». На этот раз писатель предлагает читателям погрузиться в историю и современность Мексики, Перу и Эквадора.

Анатолий Рыбак признается, что книга выросла из его детских увлечений, и предлагает одесситам вместе ответить на вопросы, которые когда-то волновали каждого из нас.

«Кто из нас не увлекался фильмами о неуловимых индейцах и не зачитывался книгами об их приключениях на просторах далекой Америки? Все эти загадочные инки, ацтеки, майя, ольмеки, тольтеки, сапотеки и прочие представлялись нам сказочными героями. Но кем они были на самом деле? Как жили, чем занимались изо дня в день? Как развлекались и что оставили после себя потомкам? И куда все они делись после прихода на их исконные земли европейских первопроходцев-завоевателей?» – интригует писатель в своем анонсе на Facebook.

«Лекцию читать не буду»: о чем новая книга автора?

Одесситов ждет не академический доклад, а открытый, дружеский диалог. Автор обещает делиться только тем, что прошел, проверил и запечатлел сам во время своих заморских экспедиций.

«Лекцию читать не буду. Представлю свою новую книгу… Пишу о том, где был и что видел своими глазами. Записки традиционно дополняют сделанные мной фотографии из дальних уголков нашей планеты», – отмечает Анатолий Рыбак.

Кроме того, на презентации в Летнем театре первых читателей ждет приятный бонус: новую книгу можно будет приобрести по специальной, льготной цене, а также подписать у автора.

Встреча с писателем состоится уже в этот четверг, 9 июля, в 18:00 в галерее «Арт-Одесса», которая находится в Летнем театре Городского сада.

Вход на встречу свободный, так что приходите за порцией вдохновения и хороших историй!