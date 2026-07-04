Сегодня мы подходим к отдыху серьезно и строго по науке: учимся профессионально противолежать любым жизненным неурядицам, готовимся к суровой растяжке желудка и объявляем персональную воздушную тревогу обнаглевшим комарам. А для тех, кто сомневается, у нас есть весомый аргумент – бокал прохладного напитка, который умеет искренне улыбаться при встрече. В общем, унывать мы не станем принципиально, а проведем эти выходные так, чтобы даже завистники улыбнулись!
Также напомним, что скоро старейший рынок Одессы празднует день рождения
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