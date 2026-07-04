как улыбается пиво

Сегодня мы подходим к отдыху серьезно и строго по науке: учимся профессионально противолежать любым жизненным неурядицам, готовимся к суровой растяжке желудка и объявляем персональную воздушную тревогу обнаглевшим комарам. А для тех, кто сомневается, у нас есть весомый аргумент – бокал прохладного напитка, который умеет искренне улыбаться при встрече. В общем, унывать мы не станем принципиально, а проведем эти выходные так, чтобы даже завистники улыбнулись!

мудрость дня

Растяжка желудка

Также напомним, что скоро старейший рынок Одессы празднует день рождения

Комариная тревога

Свежий взгляд

Ну как тут бросить пить!

А еще вы можете узнать, как украинцы создают современную Америку и чему одесситов учат США.

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