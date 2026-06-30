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На «стене рок-н-ролла» в Летнем театре Одессы закрасили портрет Виктора Цоя.

Ранее городские власти и активисты требовали убрать изображение Цоя как символ советской и российской культуры.

«Стена рок-н-ролла», посвященная мировым рок-легендам, была открыта в Летнем театре Одессы в 2021 году.

«Стену рок-н-ролла» «покинул» Виктор Цой

Фото «обновленной» и лишенной очередного «маркера русского мира» стены опубликовал Телеграм-канал издания «Думская».

Ранее портрет исполнителя соседствовал с изображениями других легендарных мировых музыкантов. При этом портреты других артистов – в частности, Джимми Хендрикса, Фредди Меркьюри, Боба Марли, Эми Уайнхаус, Джона Леннона и Курта Кобейна – остались в прежнем виде и не подверглись изменениям.

Напомним, в середине июня активисты общественной организации «Деколонізація. Україна» обнародовали документ за подписью главы Приморской районной администрации Марата Королева, адресованный Игорю Коваленко, директору совместного предприятия «Солинг», арендующего землю под Летним театром. В этом письме чиновники потребовали убрать со «стены рок-н-ролла» портрет известного рок-музыканта советской эпохи, лидера группы «Кино» Виктора Цоя, сославшись на необходимость очищения городского пространства от символов российской и советской культуры.

Судя по всему, требование было выполнено.

Что известно о «стене рок-н-ролла» в Одессе

«Стену рок-н-ролла» в Летнем театре Городского сада официально открыли 2 октября 2021 года в день закрытия концертного сезона. Инициатором и идейным вдохновителем создания мурала выступила украинская певица Даша Суворова. Изначально она планировала создать классическую «стену Цоя», однако руководство Летнего театра предложило расширить концепцию до общей стены памяти легенд музыки. Художники создали масштабную фреску за одни сутки.

Всего на арт-объекте было представлено 13 портретов ушедших из жизни культовых исполнителей. Помимо зарубежных рок-легенд – Джона Леннона, Курта Кобейна, Джими Хендрикса, Фредди Меркьюри, Боба Марли и Эми Уайнхаус, – на стене изобразили рок-музыканта советской эпохи Виктора Цоя, а также портреты украинских исполнителей Андрея Кузьменко (Скрябина), Владимира Ивасюка, лидера группы «Братья Гадюкины» Сергея Кузьминского и известного одесского композитора, автора рок-опер Евгения Лапейко.

По задумке организаторов, стена посвящалась рок-н-роллу как стилю жизни и вкладу в развитие поколений.

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