Ключевые моменты:

Лидером по доходам стал Андрей Абрамченко — 10,9 млн грн семейного дохода.

Второе место занял Олег Албанский с 6,1 млн грн.

Большинство мэров задекларировали доходы в диапазоне от 1 до 2 млн грн.

Доходы мэров Одесской области 2025: рейтинг и суммы

Центр публичных расследований совместно с изданием «Интент» представили ежегодный рейтинг доходов руководителей райцентров и крупных городов Юга Украины. Первое место уверенно занял городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Совокупный доход его семьи в 2025 году составил 10,9 миллиона гривен. При этом личный доход мэра — 1,3 млн грн (зарплата и продажа «зеленой» электроэнергии), а основную часть бюджета обеспечил бизнес супруги — 6,1 млн грн.

Для сравнения, в 2024 году семья Абрамченко заработала 9,1 млн грн.

На второй строчке рейтинга расположился мэр Подольска Олег Албанский с доходом в 6,1 млн грн на семью, из которых 2 млн грн он получил от продажи двух автомобилей.

Сколько заработали руководители Одессы, Черноморска и Пивденного

Доходы первых лиц Одессы выглядят значительно скромнее. И.о. мэра города Игорь Коваль задекларировал 2,2 млн грн (включая зарплату и пенсию), а экс-мэр Геннадий Труханов — 2,1 млн грн совокупного дохода вместе с матерью. У обоих чиновников зафиксирован рост доходов по сравнению с 2024 годом.

Средний сегмент рейтинга (1,7–2 млн грн) сформировали:

и.о. мэра Белгорода-Днестровского Александр Скалозуб (2,0 млн грн);

мэр Черноморска Василий Гуляев (1,8 млн грн), чьи семейные доходы упали почти в три раза по сравнению с прошлым годом;

мэр Черноморска Василий Гуляев (1,8 млн грн), чьи семейные доходы упали почти в три раза по сравнению с прошлым годом; мэр Раздельной Валерий Шовкалюк (1,8 млн грн) и мэр Южного Владимир Новацкий (1,7 млн грн).

Замыкают список мэр Березовки Валерий Григораш (1,3 млн грн) и мэр Болграда Сергей Димитриев, чей доход составил всего 0,9 млн грн.

