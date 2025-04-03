Об этом сообщают журналисты издания «Слово и дело», изучающие декларации известных политиков и чиновников.

Самая большая зарплата оказалась у мэра прифронтового Харькова Игоря Терехова — за 2024 год он получил более 2 миллионов гривен.

Второе место за собой сохраняет городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко — он задекларировал 1 млн 342 тысячи зарплаты. Далее следует мэр Киева Виталий Кличко — 1 млн 233, тысячи.

На четвертом месте глава Ужгорода Богдан Андреев — 1 млн 181 тысячу. Пятое — за начальником военной администрации Херсона Романом Мрочко — 1 млн 148,1 тысяч.

Мэр Одессы Геннадий Труханов занял шестое место, заработав 1 млн 116 с половиной тысяч.

Ранее у Геннадия Труханова оказалась самая маленькая зарплата среди мэров областных центров.

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