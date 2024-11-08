Мэрия Одессы судится с арендатором старейшего городского парка: причины

Об этом говорится в материалах Хозяйственного суда Одесской области.

Арендный договор с частной фирмой «Центр Катюша» был заключен в октябре 2010 года сроком на 49 лет. Речь идет об аренде земельного участка в Дюковском парке площадью почти 25 гектаров.

Теперь мэрия планирует расторгнуть договор, соответствущий иск подан 28 октября 2024 года. В мэрии утверждают, что арендатор задолжал городу 8,4 миллиона гривен. В эту сумму включены также инфляционные потери и пеня.

Кроме того, городской совет настаивает на возвращении участка в таком же состоянии, в котором он был передан арендатору, и требует от ООО Центр «Катюша» уплатить более 106 тысяч гривен судебного сбора.

Суд принял иск к рассмотрению и назначил подготовительное заседание на 25 ноября.

Согласно данным аналитической системы YouСontrol, владельцы компании «Центр Катюша» менялись несколько раз. Сначала среди учредителей были граждане россии Алексей и Кристина Ламбины. На сегодня владельцем и учредителем общества является Евгений Растовский, на которого также зарегистрировано около 100 других компаний.

Напомним, еще в 2021 году власти горда заявляли о намерениях привести в порядок Дюковский парк.

Тогда прозвучали обещания вычистить оставшийся водоем (один таки очистили в 2020 году), подрезать и омолодить зеленые насаждения, восстановить пешеходные дорожки и зоны и полностью восстановить наружное освещение в парке, в общем, сделать все, чтобы Дюковский парк стал аналогом парка Победы.

Зимой 2022 года, накануне полномасштабного вторжения россии, реконструкция парка началась.