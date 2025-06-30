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Toloka TLK-150 адаптирован для подводного разминирования Чёрного моря.

Технологию представили на форуме Kiel Munition Clearance Week.

Украина впервые официально участвовала в этом международном мероприятии.

Стенд Toloka стал одним из самых посещаемых, обсуждение велось с представителями НАТО, Bundeswehr, Еврокомиссии.

Разминирование морей критично для восстановления портовой логистики и экспорта.

В Украине загрязнены 13 500 км² акватории, зафиксировано более 8 тысяч экопреступлений.

«Толока» уже готова к использованию для подводного разминирования

Разработка вызвала большой интерес: стенд компании «Толока» стал одним из самых посещаемых, а украинская делегация провела отдельную панельную дискуссию.

Как сообщили в «Украинском совете оружейников», Toloka уже готова к практическому применению. В организации подчеркнули, что подводное разминирование — одна из самых сложных, дорогих и наименее урегулированных тем в сфере безопасности. Для Украины — еще и критическая. Потому что без очистки морей не будет ни экспорта, ни портовой логистики, ни восстановления.

Отмечается, что в Украине загрязнены 13 500 км² морских вод, зафиксировано более 8000 экопреступлений, а экологические потери оцениваются в 80+ млрд евро.

Сейчас в нашей стране проводят исследование о морском разминировании и собирают специалистов.

“В Украине действует более 100 операторов противоминной деятельности, но менее десяти из них имеют сертификацию на проведение работ по подводному разминированию и практический опыт”, — отметили в организации.

Toloka TLK-150 — это подводный дрон-камикадзе длиной 2,5 метра с дальностью до 100 км и боевой частью массой 20–50 кг. Он оснащён дневной и тепловизионной камерами, а также GPS и связью. В линейке также есть более мощные версии: TLK-400 (до 1200 км, 500 кг) и TLK-1000 (до 2000 км, 5000 кг полезной нагрузки).

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