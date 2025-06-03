Об этом сообщили на официальной странице Службы безопасности в Фейсбук.

По словам главы СБУ, эта атака — логическое продолжение борьбы с оккупацией. Взрыв произошел в 4:44 утра, а само подводное минирование продолжалось несколько месяцев. Мост устоял, но его поры сильно повреждены. Скорее всего сооружение уже не пригодно для использования.

Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано.

Подводные подпорки опор серьезно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте нанесли критические повреждения. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

Глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк, лично контролировал ход операции и координировал ее планирование.

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам рф нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — подчеркнул Малюк.

До этого СБУ провела спецоперацию «Паутина» против стратегической авиации Российской Федерации. Было уничтожено треть бомбардировщиков, которые обстреливали Украину крылатыми ракетами.