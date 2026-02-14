Ключевые моменты:

В «Тузловских лиманах» замечен американский «пришелец» – голубой краб.

Голубой краб крупнее и агрессивнее других видов и может представлять угрозу для местной фауны.

Об этом сообщил известный эколог Иван Русев.

По словам эколога, этот яркий представитель фауны – типичный вид-вселенец. Его родина находится на атлантическом побережье Америки (от Канады до Аргентины), а в Черное море он попал, вероятнее всего, с балластными водами кораблей или через Средиземное море, где уже давно обжился.

Несмотря на экзотическую внешность с характерными голубыми клешнями и статус деликатеса, для местной экосистемы этот «американец» является опасным конкурентом.

Иван Русев подчеркивает угрозу, которую несет этот инвазивный вид для черноморского биоразнообразия:

этот краб намного крупнее и агрессивнее местных видов (например, травяного или каменного), поэтому будет их вытеснять;

(например, травяного или каменного), поэтому будет их вытеснять; он всеяден – то есть ест почти все: моллюсков, мелкую рыбу и водоросли, что может влиять на баланс местной флоры и фауны.

в то же время голубой краб обладает навыками отличного пловца – его задние ножки похожи на весла, что позволяет ему достаточно быстро перемещаться;

помимо этого, голубой краб очень вынослив и может выживать в воде с низким содержанием кислорода и при значительных колебаниях солености, что делает Черное море для него вполне комфортным жилищем.

Ранее Иван Русев рассказал, как последствия дроновой атаки россиян по цистернам с подсолнечным маслом у Аджалыкского лимана в конце 2025 года продолжают сказываться на экосистеме Черного моря.

Стоит отметить, что в настоящее время Нацпарк «Тузловские лиманы» остается единственным не оккупированным россиянами морским национальным парком на Азово-Черноморском побережье Украины, где продолжается постоянный мониторинг побережья и фиксация изменений в экосистеме.