Ключевые моменты:

В пятницу, 20 февраля, прогнозируется К-индекс 3 (зеленый уровень) — слабая магнитная буря.

Сохраняется вероятность кратковременных геомагнитных колебаний уровня G1.

Полная стабилизация магнитосферы ожидается 21 февраля.

Магнитные бури 20 февраля: прогноз

По данным сервиса Meteoagent, в пятницу ожидается солнечная активность с К-индексом около 3–3,7. Это соответствует слабым магнитным колебаниям (зеленый уровень).

Специалисты отмечают, что потоки из корональной дыры на Солнце постепенно ослабевают. Однако 19–20 февраля все еще возможны кратковременные геомагнитные возмущения уровня G1. Лишь 21 февраля прогнозируется стабилизация ситуации.

Как уберечься от магнитных бурь

Для большинства людей слабые магнитные бури не представляют серьезной опасности. Тем не менее они могут влиять на общее самочувствие, особенно у метеозависимых людей, беременных женщин, пожилых и тех, кто страдает гипертонией.

Врачи советуют в такие дни:

чаще бывать на свежем воздухе и проветривать помещение;

пить не менее 1,5 литра воды в день;

добавить в рацион рыбу, овощи, фрукты, зелень и продукты с клетчаткой;

спать 7–8 часов и избегать стрессов;

использовать дыхательные упражнения для успокоения нервной системы;

следить за прогнозами солнечной активности.

Выбор редакции: Первые украинские деньги УНР шаги показали в Одессе: как марки заменили монеты