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Здоровье щитовидки: что делать, чтобы «бабочка» работала без сбоев?

Здоровье щитовидки: что делать, чтобы «бабочка» работала без сбоев?

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, влияющие на обменные процессы. И если в ее работе возникают сбои, то это отражается на всем организме. Почему этот орган так важен и как сохранить его здоровье, рассказал врач-эндокринолог Вадим Бурчак.

На что влияет щитовидка?

Щитовидная железа – это небольшой орган в форме бабочки, расположенный у основания шеи. Несмотря на скромный размер, щитовидку часто называют дирижером, отвечающим за слаженную работу всего организма, так как она регулирует обмен веществ и множество жизненно важных процессов.

Врач Вадим Бурчак

Вадим Бурчак

Если щитовидная железа оказывается неспособной обеспечить поступление в кровь необходимого количества йодсодержащих гормонов, это вызывает ощутимые, а порой и опасные для жизни последствия. От постоянной усталости, скачков настроения и чрезмерной сухости кожи до проблем с сердцем, зрением, кровообращением, нервной системой и памятью. Сбои в работе щитовидной железы также способны повысить риск развития инсульта и инфаркта.

Что должно насторожить?

Особенность патологий щитовидки – достаточно «размытые» и неспецифические симптомы, которые может обнаружить у себя чуть ли не каждый человек.

Наиболее распространенные заболевания щитовидки – это узловые образования в ней, гипертиреоз (повышенная функция железы) и гипотиреоз (пониженная функция). При наличии узелков возможны неприятные ощущения при глотании, поворотах или наклонах головы, изменение голоса.

Для гипертериоза характерны нервозность, раздражительность, потливость, дрожь в руках, тахикардия, выпадение волос, похудение, несмотря на хороший аппетит, ощущение постоянного тепла в теле и повышенной влажности кожи.

При пониженной функции щитовидки человек, наоборот, мерзнет, набирает вес, испытывает сонливость, заторможенность, забывчивость, его сердцебиение замедляется, волосы и кожа становятся сухими.

Как проверить наощупь?

Щитовидка, обследование

Профилактически проверять щитовидку стоит минимум раз в году. Опытный врач может выявить тревожные изменения даже визуально и наощупь. Здоровая щитовидная железа мягкая и почти не прощупывается. Если же она плотная, бугристая, болезненная, – специалист направит вас на УЗИ, анализ крови на гормоны, пункцию.

Но не ставьте себе диагноз самостоятельно лишь на основе вышеперечисленных признаков – они могут появляться и при других состояниях, при эмоциональном или физическом перенапряжении.

Что нужно делать?

Для того чтобы ваша «бабочка» работала без сбоев и снабжала организм гормонами в нужном количестве, соблюдайте несложные правила.

  • Употребляйте больше йода и селена. Эти химические элементы необходимы для нормального функционирования щитовидной железы. Йода много в морепродуктах, морской рыбе, морской капусте, клюкве, грецких орехах, яйцах. Но самый доступный способ восполнить его дефицит – употреблять йодированную соль (при гипертериозе продукты, богатые йодом, противопоказаны). Селен содержится в грибах, говяжьей печени, чесноке, луке, кунжуте, семечках подсолнуха.
  • Не нервничайте и не переутомляйтесь. Стресс негативно влияет на все системы организма, включая эндокринную. Дополнительные факторы риска – недостаток сна и переутомление. Поэтому учитесь расслабляться и успокаиваться, обеспечьте организму полноценный сон и регулярные прогулки на свежем воздухе (хотя в условиях войны это сделать достаточно проблематично).
  • Будьте физически активны. Вы не обязаны быть суперспортсменом, но минимум полчаса ежедневной физической нагрузки жизненно необходимы для улучшения метаболизма и кровообращения. Это могут быть зарядка, быстрая ходьба, бег, прыжки, катание на велосипеде, танцы.
  • Питайтесь правильно. Специальной диеты для профилактики болезней щитовидки нет, но старайтесь есть больше цельнозерновых каш, овощей и фруктов, выбирайте нежирные сорта мяса и рыбы. Также максимально замените животные жиры на растительные.
  • Не ешьте много капусты и сои. Если в работе вашей щитовидки есть сбои, не стоит налегать на капусту (любую – белокочанную, брюссельскую, цветную, кольраби, брокколи), особенно в сыром виде – она затрудняет усвоение йода клетками железы. Также негативное влияние на работу щитовидки могут оказать соя, свежие шпинат, арахис, миндаль, редис, редька, персик, груши.
  • Не злоупотребляйте кофе. От одной чашки кофе с утра вреда не будет. Но если вы пьете его весь день, то организм получает ударную дозу кофеина, повышающего уровень кортизола. Избыток гормона стресса негативно сказывается на работе щитовидки и замедляет обмен веществ.
  • Ограничьте контакт с вредными веществами. Чтобы не отравлять организм извне, не ешьте и не пейте из пластиковой посуды и упаковки, не контактируйте с пестицидами и гербицидами, не увлекайтесь бытовой химией, используйте косметику с максимально натуральным составом.

Ирина Лебединец

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Редакция ПРОФИЛЬ

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