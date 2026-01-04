Ключевые моменты:
- Сегодня, 4 января, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.
- Ближайшие серьезные геомагнитные колебания прогнозируются на 9-10 января, а пик солнечной активности в этом месяце ожидается в середине января (16-20 числа).
- Магнитные бури могут вызывать головные боли, скачки давления и обострение хронических заболеваний у метеочувствительных людей.
Магнитные бури: прогноз на январь-2026
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 4 января, существенных магнитных бурь сегодня не предвидится. В то же время возможны кратковременные всплески активности, которые не классифицируются как полноценный шторм, но могут повлиять на самочувствие особо чувствительных людей.
Напомним, 2 января Землю накрыла мощная магнитная буря «красного» уровня.
По предварительным прогнозам, первый месяц 2026 года обещает быть волнообразным. После спокойного начала месяца эксперты прогнозируют несколько опасных периодов:
- 9-10 января: ожидается буря средней силы;
- 12-14 января: слабые, но затяжные геомагнитные колебания;
- 16-20 января: Период самой высокой солнечной активности, возможна сильная магнитная буря.
Что такое магнитная буря и как она влияет на нас?
Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце и потоками солнечного ветра. Когда заряженные частицы достигают нашей планеты, они вступают во взаимодействие с ее защитным слоем, вызывая колебания.
Для человека это чревато замедлением капиллярного кровотока, что приводит к кислородному голоданию органов. Чаще всего люди жалуются на:
- мигрени и сильные головные боли;
- повышенную утомляемость и бессонницу;
- скачки артериального давления;
- боли в суставах и обострение сердечно-сосудистых патологий.
Как защитить здоровье в дни магнитных бурь
Чтобы минимизировать негативное влияние космоса на организм, врачи рекомендуют в дни активности придерживаться простых правил:
- метеозависимым людям следует чаще измерять артериальное давление и иметь под рукой необходимые лекарства;
- пейте больше чистой воды, откажитесь от алкоголя, крепкого кофе и жирной пищи;
- сон должен длиться не менее 7-8 часов;
- постарайтесь избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок;
- короткая прогулка перед сном поможет насытить кровь кислородом и облегчит засыпание.
