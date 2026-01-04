Ключевые моменты:

Сегодня, 4 января, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.

Ближайшие серьезные геомагнитные колебания прогнозируются на 9-10 января, а пик солнечной активности в этом месяце ожидается в середине января (16-20 числа).

Магнитные бури могут вызывать головные боли, скачки давления и обострение хронических заболеваний у метеочувствительных людей.

Магнитные бури: прогноз на январь-2026

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 4 января, существенных магнитных бурь сегодня не предвидится. В то же время возможны кратковременные всплески активности, которые не классифицируются как полноценный шторм, но могут повлиять на самочувствие особо чувствительных людей.

Напомним, 2 января Землю накрыла мощная магнитная буря «красного» уровня.

По предварительным прогнозам, первый месяц 2026 года обещает быть волнообразным. После спокойного начала месяца эксперты прогнозируют несколько опасных периодов:

9-10 января : ожидается буря средней силы;

: ожидается буря средней силы; 12-14 января : слабые, но затяжные геомагнитные колебания;

: слабые, но затяжные геомагнитные колебания; 16-20 января: Период самой высокой солнечной активности, возможна сильная магнитная буря.

Что такое магнитная буря и как она влияет на нас?

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце и потоками солнечного ветра. Когда заряженные частицы достигают нашей планеты, они вступают во взаимодействие с ее защитным слоем, вызывая колебания.

Для человека это чревато замедлением капиллярного кровотока, что приводит к кислородному голоданию органов. Чаще всего люди жалуются на:

мигрени и сильные головные боли;

повышенную утомляемость и бессонницу;

скачки артериального давления;

боли в суставах и обострение сердечно-сосудистых патологий.

Как защитить здоровье в дни магнитных бурь

Чтобы минимизировать негативное влияние космоса на организм, врачи рекомендуют в дни активности придерживаться простых правил:

метеозависимым людям следует чаще измерять артериальное давление и иметь под рукой необходимые лекарства;

пейте больше чистой воды, откажитесь от алкоголя, крепкого кофе и жирной пищи;

сон должен длиться не менее 7-8 часов;

постарайтесь избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок;

короткая прогулка перед сном поможет насытить кровь кислородом и облегчит засыпание.

