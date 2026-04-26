Ключевые моменты:

26 апреля 2026 года Землю ожидает слабая магнитная буря (уровень G1) из-за воздействия солнечного ветра и корональных выбросов массы.

Пик возмущений ожидается ночью и утром (00:00–09:00), после 12:00 магнитосфера постепенно успокаивается.

Для большинства людей буря почти незаметна, но у метеозависимых возможны головные боли, сонливость, раздражительность.

Что известно

Наиболее «турбулентными» станут ночные и утренние часы. Расписание активности выглядит следующим образом:

00:00–06:00: Пик возмущения, уровень G1.

06:00–09:00: Активный уровень (Kp 4,33), эхо бури еще ощутимо.

После 12:00: Постепенное успокоение магнитосферы к умеренным значениям.

Причиной космического беспокойства является «соприкасающийся» удар корональных выбросов массы и влияние быстрого солнечного ветра, затрагивающего магнитосферу Земли. Хотя вероятность серьезных радиотемнений (R1-R2) оценивается в 75%, для большинства людей этот шторм останется почти незаметным.

Для лиц, склонных к метеозависимости, этот период может сопровождаться головной болью, сонливостью или раздражительностью. Эксперты советуют придерживаться простых правил, чтобы минимизировать дискомфорт:

Приоритет сна: Лягте спать раньше 25 апреля, поскольку пик активности придется именно на время вашего отдыха.

Водный баланс: Пейте достаточно чистой воды и ограничит употребление кофеина и алкоголя.

Уменьшение нагрузок: Перенесите интенсивные тренировки и сложные дела во вторую половину дня 26 апреля, когда активность пойдет на убыль.

Свежий воздух: чаще проветривайте помещение и делайте перерывы от гаджетов.

Несмотря на космические колебания, специалисты отмечают: паниковать не стоит. Буря уровня G1 считается слабой и не представляет угрозы для здоровья большинства людей. Главное – прислушиваться к своему организму и обеспечить себе спокойное утро воскресенья.

