Ключевые моменты:

Уровень магнитной бури достиг показателя G3 — это считается сильным геомагнитным явлением.

9 июня активность останется повышенной, но ожидается постепенное ослабление.

В дни магнитных возмущений некоторые люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия.

Магнитная буря 9 июня: что происходит на Земле

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовал прогноз геомагнитной активности на период с 8 по 10 июня. По данным специалистов, уровень возмущения магнитного поля Земли поднялся до показателя Kp 6,7, что соответствует магнитной буре уровня G3.

Согласно прогнозу, 9 июня геомагнитная активность останется высокой, однако буря должна постепенно ослабнуть — ориентировочно до уровня около 6 баллов. При этом специалисты напоминают: такие прогнозы регулярно обновляются по мере изменения солнечной активности.

Чем опасна магнитная буря уровня G3

Магнитная буря уровня G3 относится к сильным геомагнитным явлениям. В отдельных случаях такие события могут влиять на работу спутниковой связи, навигационных систем и отдельных элементов энергетической инфраструктуры.

Что касается влияния на здоровье, научных доказательств того, что магнитные бури напрямую вызывают ухудшение самочувствия у большинства людей, нет. Однако некоторые метеочувствительные люди действительно связывают периоды повышенной геомагнитной активности с головной болью, усталостью, нарушением сна, раздражительностью или перепадами давления.

Как пережить магнитную бурю

Специалисты рекомендуют в такие дни придерживаться привычного режима и не перегружать организм.

Полезно:

высыпаться;

высыпаться; пить достаточно воды;

не злоупотреблять алкоголем, крепким кофе и энергетиками;

по возможности снизить уровень стресса;

проводить больше времени на свежем воздухе.

Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы советуют внимательнее следить за самочувствием и придерживаться рекомендаций лечащего врача.

Читайте также: «Лопни, но держи фасон»: как Одесса стала столицей стиля (видео)