Ключевые моменты:
- Уровень магнитной бури достиг показателя G3 — это считается сильным геомагнитным явлением.
- 9 июня активность останется повышенной, но ожидается постепенное ослабление.
- В дни магнитных возмущений некоторые люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия.
Магнитная буря 9 июня: что происходит на Земле
Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовал прогноз геомагнитной активности на период с 8 по 10 июня. По данным специалистов, уровень возмущения магнитного поля Земли поднялся до показателя Kp 6,7, что соответствует магнитной буре уровня G3.
Согласно прогнозу, 9 июня геомагнитная активность останется высокой, однако буря должна постепенно ослабнуть — ориентировочно до уровня около 6 баллов. При этом специалисты напоминают: такие прогнозы регулярно обновляются по мере изменения солнечной активности.
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Чем опасна магнитная буря уровня G3
Магнитная буря уровня G3 относится к сильным геомагнитным явлениям. В отдельных случаях такие события могут влиять на работу спутниковой связи, навигационных систем и отдельных элементов энергетической инфраструктуры.
Что касается влияния на здоровье, научных доказательств того, что магнитные бури напрямую вызывают ухудшение самочувствия у большинства людей, нет. Однако некоторые метеочувствительные люди действительно связывают периоды повышенной геомагнитной активности с головной болью, усталостью, нарушением сна, раздражительностью или перепадами давления.
Как пережить магнитную бурю
Специалисты рекомендуют в такие дни придерживаться привычного режима и не перегружать организм.
- Полезно:
высыпаться;
- пить достаточно воды;
- не злоупотреблять алкоголем, крепким кофе и энергетиками;
- по возможности снизить уровень стресса;
- проводить больше времени на свежем воздухе.
Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы советуют внимательнее следить за самочувствием и придерживаться рекомендаций лечащего врача.
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