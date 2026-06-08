погода лето

Ключевые моменты:

  • 9 июня в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
  • Температура в Одессе: ночью +15…+17°C, днем ​​+23…+25°C.
  • В Одесской области днем ​​местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Погода в Одессе

В Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +15…+17°C, днем ​​воздух прогреется до +23…+25°C.

Погода в Одесской области

На территории области также ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем ​​местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +12 до +17°C, днем ​​от +23 до +28°C.

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