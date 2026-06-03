Ключевые моменты:

Черноморский солезавод вышел на полную мощность в мае 2026 года.

Предприятие планирует покрывать около половины внутреннего спроса на пищевую соль.

В перспективе здесь хотят добывать соль из Куяльницкого лимана.

Черноморский солезавод начал работу: что будут производить

Как рассказал РБК-Украина генеральный директор предприятия Виталий Руденко, основная производственная линия заработала в середине мая.

— Можно сказать, что все мощности предприятия сейчас уже запущены. Производство выходит в цикл постоянной работы, — говорит гендиректор.

Сейчас завод выпускает пищевую соль разных фракций и в разной упаковке — от мешков по 25 килограммов до крупных промышленных партий и поставок насыпью.

По словам руководства, предприятие уже перешло к постоянному производственному циклу.

Особенность проекта в том, что это первое в Украине предприятие такого типа, где соль получают методом испарения солевого раствора. Для запуска использовали технологические решения и опыт специалистов турецкой компании Salt Plus.

На предприятии также рассказали, что к запуску привлекли специалистов разрушенной в 2022 году «Артемсоли». В частности, один из бывших руководителей предприятия участвовал в разработке технологических процессов нового производства.

Почему запуск переносили несколько месяцев

Строительство предприятия началось еще в 2024 году, а старт работы планировали на январь 2026-го. Однако сроки пришлось переносить.

Среди причин называют сильные морозы зимой, перебои с электроэнергией, загруженность подрядчиков и нехватку специалистов. Поскольку предприятие единственное в Украине выпаривает морскую соль, достаточного количества специалистов такого направления не хватает, отмечает Виталий Руденко.

Сколько соли сможет производить завод и при чем здесь Куяльницкий лиман

Проектная мощность предприятия составляет 15 тысяч тонн соли в месяц. По расчетам компании, этого достаточно, чтобы закрывать около 50% потребностей Украины именно в пищевой соли.

Кроме того, в компании уже рассматривают следующий этап развития — добычу соли из Куяльницкого лимана в Одесской области. Если этот проект реализуют, объем производства может достичь около 200 тысяч тонн в год.

Эксперты считают, что новый завод не сможет полностью заменить все направления солевого рынка, но в сегменте пищевой соли и продукции более высокого качества у него есть хорошие перспективы.