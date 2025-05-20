Строительные работы в доме начали в конце 2023 года. Работы выполняются за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Сейчас Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области проложены все инженерные сети и коммуникационные узлы, восстановлена конструкция здания, утеплен и окрашен фасад, внутренние стены подъездов. Устроены лифты, пандусы и поручни во всех подъездах. Восстановлена кровля здания.

В комнатах квартир уложен линолеум и плинтусы, покрашены стены, установлены двери и обустроены санитарные узлы.

Бомбоубежище оборудовано всем необходимым.

Девятиэтажный дом в Сергеевке Одесской области был разрушен 1 июля 2022 года. Тогда россияне выпустили по поселку три ракеты типа Х-22 — одна из них попала в цокольный этаж дома.

Взрыв полностью уничтожил первый подъезд, два других были сильно повреждены. Погибли все жители подъезда с первого до четвертого этажа – всего 21 человек. Среди 106 квартир в доме разрушены или повреждены 105.

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