Ключевые моменты:
- Ремонт выполняет КП «Теплоснабжение города Одессы» для замены поврежденных трубопроводов.
- Временные ограничения движения коснутся улиц Леонтовича и Всеволода Змиенко.
- Водителей просят учитывать работы при планировании маршрутов.
Ремонт теплосетей в Одессе: адреса
В Одессе начались аварийные работы по замене участков тепловых сетей. Основная цель ремонта — ликвидация аварийной ситуации и восстановление исправного состояния трубопроводов. Как сообщили в мэрии, ремонтные работы затрагивают два участка:
- ул. Леонтовича, 11
- ул. Всеволода Змиенко, 20
На этих улицах возможны временные пробки и затруднения движения транспорта. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и быть внимательными на указанной территории.
Коммунальное предприятие приносит извинения за временные неудобства и благодарит жителей города за понимание.
Напомним, во время отопительного сезона 2026-2026 в Одессе функционировали 160 котельных, за этот период коммунальщики устранили более 200 порывов тепловых сетей.
