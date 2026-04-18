Ключевые моменты:

Афиша начинается с атмосферной выставки об одесских дворах и продолжается масштабным арт-фестивалем

В выходные Одесса примет большой сольный концерт Александра Пономарева в оперном театре

Театральная программа — от итальянской комедии до современного балета с киевской премьерой

Кульминация — выступление хора имени Веровки, который собирает на сцене более 100 артистов на сцене Одесской оперы

Куда пойти в Одессе на этой неделе

Эта неделя в Одессе — про живые эмоции и возвращение к культурному ритму города. Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников просмотрел афиши театров, музеев и концертных площадок и отобрал события, на которые действительно стоит обратить внимание. В подборке — только проверенные анонсы и те события, о которых сейчас говорит город.

Что: Выставка Григория Палатникова



Где: Музей западного и восточного искусства

Когда: с 17 апреля, 16:00

Выставка Григория Палатникова представляет уникальную серию графических работ — иллюстраций к книге «Амаркорд», в которых художник мастерски тушью и кистью передает неповторимый быт одесских дворов на Молдаванке.

Эти работы — не просто изображения, а настоящие живые истории, раскрывающие зрителю многогранность жизни одесситов, их характер, привычки и атмосферу времени. Григорий Палатников, наблюдая за повседневной жизнью, тонко воспроизводит жанровые сценки, разворачивающиеся на одесских пляжах и во дворах.

Его графика — это не просто рисунки, а настоящие визуальные рассказы, где каждая линия и пятно имеют свое значение, передавая настроение, внутренний смысл и дух того времени.

Что: Арт-фестиваль «Затишок»

Где: отель «Лондонская»

Когда: 18–19 апреля

Сезон фестивалей открыт! Два дня фестиваля «Затишок» обещают стать настоящим событием для всех, кто ценит красоту, вдохновение и новые впечатления. Гостей ждет насыщенная программа: от цветочной коллаборации с «Ваш Сад», где можно приобрести живые растения, до лекций об искусстве, стиле и даже мире насекомых под микроскопом.

Украшением станет выступление Дмитрия Коляденко, а также весенняя художественная выставка с работой, созданной специально для фестиваля. В программе — экскурсии по легендарному отелю «Лондонская», арт-терапия, мастер-классы для взрослых и детей, включая создание десертов, ароматов и декора.

Отдельную атмосферу сформируют маркет украинских брендов и фудкорт с популярными заведениями города. Это возможность провести время с пользой, открыть для себя новое и унести с собой не только покупки, но и эмоции.

Что: Сольный концерт Александра Пономарева

Где: Театр оперы и балета

Когда: 20 апреля, 18:00

Александр Пономарев — не просто голос, который узнаешь с первой ноты. Он автор музыки и слов, поэтому каждая композиция звучит так проникновенно: в ней — его собственные чувства, опыт, мечты и переживания. Эта искренность и делает его концерты особенными и по-настоящему трогательными.

В Одессе вас ждет премьера новой концертной программы, обновленные живые аранжировки любимых песен, новое звучание композиций, которые давно стали частью истории, эмоциональность и сила живого выступления, которые трогают до глубины души.

Что: Гастроли «Приключения итальянцев в Италии»

Где: в помещении театра Музкомедии

Когда: 21 апреля, 18:00

Головокружительная итальянская комедия, которая заставит смеяться до слез! Неудержимый юмор, каскад абсурдных ситуаций и блестящая игра звезд украинского театра и кино — все это в постановке «Приключения итальянцев в Италии»!

События разворачиваются в солнечном и не совсем спокойном Неаполе. Состоятельный и темпераментный дядюшка Феличе Шошамокка отправляется в Италию навестить своего любимого племянника Чичилло.

Феличе годами финансирует обучение юноши в престижном медицинском институте — и теперь хочет наконец увидеть результаты своей инвестиции. Но есть одна проблема: Чичилло давно бросил учебу, а все деньги… как-то испарились между кофе, вином и друзьями.

И когда дядюшка требует показать хоть что-то — хоть какую-то «клинику», парень вместе с компанией легкомысленных друзей идет ва-банк: они превращают обычный хостел в фейковое учреждение для душевнобольных, а сами перевоплощаются в «пациентов».

Что: Гастроли. Хор имени Веровки

Где: в помещении Театра оперы и балета

Когда: 21 апреля, 18:30

Более ста артистов на одной сцене! Такое возможно только на сцене нашего Одесского театра оперы и балета. Именно поэтому этот театр принимает этот прославленный коллектив, которому аплодировали на всех континентах.

Национальный заслуженный академический украинский народный хор им. Г. Веровки включает три творческие группы: хоровую, оркестровую и танцевальную. Каждая из них полноценно воспроизводит вокально-музыкальную и танцевально-народную культуру всех регионов Украины.

Что: Балет «На прекрасном голубом Дунае»



Где: в помещении театра Музкомедии

Когда: 22 апреля, 18:30

Еще один подарок для любителей современного балета. Театр Раду Поклитару представит в Одессе премьерный спектакль, который с аншлагами идет в столице. Академический театр «Киев Модерн-балет» покажет балет в двух действиях «На прекрасном голубом Дунае».

Постановка на музыку Иоганна Штрауса откроет зрителям Вену позапрошлого века, погрузит в атмосферу непрерывного праздника. Спектакль сочетает современный пластический театр и бальные танцы эпохи ар-нуво, когда музыка была языком чувств.

