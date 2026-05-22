Ключевые моменты:

В Одессе покажут премьеру комедии «Сториз из коммуналки»

На Нежинской устроят вечер в старом одесском дворике с музыкой и самоваром

Художественный музей представит редкую украинскую анимацию

В театре Василько покажут танцевальную стрип-адаптацию «Повиї»

DAKH DAUGHTERS выступит в Одессе с программой «ANTIDOT»

В городе проведут благотворительный ужин с участием Пономарёва и DZIDZIO.

Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников собрал самые интересные события недели — от камерных посиделок во дворике с чаем и живой музыкой до больших концертов и театральных экспериментов, которые сегодня формируют новую культурную атмосферу Одессы.

Куда пойти в Одессе 23–29 мая

В Бейт Гранд покажут комедию «Сториз из коммуналки» — историю об одесском характере, ревности и настоящем коммунальном патриотизме, где борьба за мужчину превращается в дело чести целого двора. А на Нежинской оживет атмосфера старой Одессы — с чаем из самовара, домашними блюдами и музыкой, которая собирает людей за одним столом так же, как когда-то в знаменитых одесских двориках.

Для тех, кто любит искусство и новые смыслы, Одесский художественный музей подготовил показ редкой украинской анимации, которая десятилетиями оставалась скрытой в архивах. Зрители смогут увидеть отреставрированные мультфильмы студии «Укранимафильм» и открыть для себя малоизвестную страницу украинского кино. Тем временем сцена театра Василько станет местом смелого эксперимента — танцевальной стрип-адаптации драмы «Повія» Панаса Мирного, где классическая история звучит языком пластики, внутренней борьбы и современной эмоции.

Особым событием станет концерт DAKH DAUGHTERS в Филармонии. Их программа «ANTIDOT» — это не просто музыка, а разговор о мире, который меняется, о силе искусства и человеческой стойкости. А завершит эту насыщенную культурную неделю благотворительный ужин с участием Александра Пономарёва, DZIDZIO и Юрия Горбунова — вечер, где музыка, общение и поддержка объединятся ради помощи украинским защитникам и тем, кто нуждается в поддержке больше всего.

Помните, что поддержать украинских защитников можно через проверенные волонтерские и благотворительные инициативы.

Далее в анонсе вы найдете детали, время и место проведения событий.

Что: Премьера «Сториз из коммуналки»

Где: Культурный центр Бейт Гранд

Когда: 22 мая, 18:00

Знаете, какое чувство движет всем сюжетом? Не любовь. Не ревность. Даже не надежда! Главное — одесско-коммунальный патриотизм. Потому что когда в вашей коммуналке появляется ценный экземпляр мужского пола — вы не можете допустить, чтобы его перехватила другая улица! Это вопрос чести, принципов и авторитета. Ну, пусть будет подружкин, но в соседней комнате. Или не подружкин…? Узнаем на премьере. Смеяться и разбираться в этом коммунальном скандале будем вместе!

Что: Одесский дворик собирает друзей

Где: Нежинская, 5

Когда: 23 мая, 17:00

Одесский дворик приглашает в гости!

Так что не стойте там голодные и красивые — приходите в наш одесский дворик. Мы вас накормим, напоим чаем из самовара и ещё музыкой порадуем так, что душа скажет: «ой, хорошо!».

Вас ждут домашние одесские блюда, чай из настоящего самовара, живая традиционная одесская музыка и теплый старый дворик в самом сердце Одессы. Когда-то в одесских дворах за одним столом собирались все — соседи, друзья, семья и даже те, кто «только на минутку». Мы хотим вернуть эту добрую традицию и поделиться ею со всеми желающими.

А ещё — каждый ваш приход помогает нашему двору становиться лучше. Средства с события пойдут на реставрацию и благоустройство дома и будущие дворовые встречи.

Что: Показ украинской анимации

Где: Одесский национальный художественный музей

Когда: 23 мая, 16:00

Откройте для себя малоизвестную украинскую анимацию, которая десятилетиями ждала встречи со зрителем в архивах!

Несколько поколений детей выросли на таких мультфильмах, как «Как казаки…», «Приключения капитана Врунгеля», «Капитошка» или «Петрик Пяточкин». Но за этими знакомыми названиями стоит огромный пласт менее известных, экспериментальных и редких работ, которые мы и предлагаем посмотреть вместе.

На протяжении десятилетий многие мультфильмы были доступны только в русскоязычных или плохо сохранившихся копиях. Однако в 2020–2023 годах Довженко-Центр начал работать именно с украинскими оригиналами.

Украинский кинематограф обязан легендарными мультфильмами именно «Укранимафильму». Это одна из шести исторических киностудий Украины и главная база в истории нашей анимации. Сначала как Творческое объединение на базе «Киевнаучфильма», а позже как государственная студия, она создала почти 400 лент.

Благодаря реставрационной работе мы можем увидеть анимацию в том виде, в котором она создавалась.

Что: Гастроли. Стрип-спектакль «Повія»

Где: В помещении театра Василько

Когда: 24 мая

Стрип-адаптация классической литературы. Первая танцевальная постановка в жанре стрип, которая радикально меняет представление о том, какой может быть драматическая история на сцене. Она создана по одноименному роману Панаса Мирного. В спектакле переосмысляют классический сюжет языком тела, человеческой пластики, соблазнительных движений и внутреннего напряжения. Социально-психологическая драма, ставшая зеркалом общества XIX века, сегодня звучит не менее остро и актуально, находя новую сценическую жизнь.

В центре сюжета — Христя, молодая девушка, оказавшаяся на грани выживания. Потеряв родителей, она отправляется в Киев в поисках защиты и надежды. Когда кажется, что выхода больше нет, судьба приводит Христю в элитное столичное кабаре — пространство блеска и тьмы одновременно. Здесь и начинается история борьбы за право жить, за стремление сохранить себя в обществе, которое подчиняется безжалостным правилам и не оставляет места женской слабости.

Что: Концерт. DAKH DAUGHTERS

Где: Одесская филармония

Когда: 27 мая, 18:00

Ну что, ящик Пандоры, из которого вышли война, ложь, искаженная реальность, равнодушие, мир уже открыл. И теперь нам всем нужно учиться жить в этой новой реальности…

Нужно становиться ещё сильнее с каждым днем и ещё больше объединяться!

Легендарная группа с программой «ANTIDOT» — это художественная прививка против манипуляций и дезинформации. Потому что страх — инструмент врага, а мы есть свобода и человечность. Каждый из нас — творец нового мифа о новой Украине!

Они изобрели свое противоядие — музыку, поэзию, драму, гротеск. Всё, что мы создаём сейчас, — это часть нас и нашей творческой рефлексии, которой мы хотим делиться с вами!

Что: Благотворительный ужин

Где: Ресторан Kadorr

Когда: 28 мая, 18:00

Благотворительный ужин с участием Александра Пономарёва и Михаила Хомы (DZIDZIO), ведущим вечера станет Юрий Горбунов. Гостей ждёт концерт-аукцион в поддержку ВСУ и внутренне перемещённых лиц, во время которого прозвучат самые известные песни артистов. Также состоится благотворительный аукцион с уникальными лотами от звёзд спорта, шоу-бизнеса, политиков и деятелей искусства. Все собранные средства направят на помощь украинским защитникам и людям, пострадавшим от войны.

Читайте также: