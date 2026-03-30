Ключевые моменты:

В проекте объединены перформанс, инсталляции и личные истории художниц

Работы созданы из бытовых вещей и реальных артефактов войны, в частности гильз

Выставка не дает готовых выводов, а заставляет зрителя задуматься над собственным опытом

Старый ковер как символ

Это история о прошлом, которое никуда не исчезает. О вещах, привычках и даже мыслях, которые переходят к нам от предыдущих поколений — и часто управляют нами сильнее, чем кажется. Но вместо сложных теорий здесь — образы, которые узнает каждый.

Один из центральных символов — старый ковер. Знакомый, домашний, почти интимный. В работах Александры Худинцевой он оказывается в совершенно другом контексте — прямо на морском побережье, где его… пылесосят. Абсурдный жест, который вдруг становится очень точным: мы часто продолжаем «чистить» старое, вместо того чтобы спросить себя — а нужно ли оно нам вообще?

Этот перформанс реализовала Lesiapik — художница, которая работает с темами войны, телесности и внутренних состояний. И здесь ее личная история ощущается особенно сильно: ковер в проекте — реальное семейное наследие. То есть это не просто символ, а что-то очень живое, настоящее, с памятью, которую невозможно выключить.

Собирать смысл из осколков

Другая часть выставки — работы Анастасии Бас. Они уже больше про трансформацию и попытку найти опору в будущем. Ее «дерево жизни», созданное из гильз и артефактов войны, выглядит как очень честный ответ на реальность: когда вокруг много боли, приходится буквально собирать смысл из осколков. И одновременно — это про надежду. Про желание вырастить что-то живое даже там, где, казалось бы, для этого нет почвы.

Вся выставка построена на простом, но сильном приеме: знакомые вещи меняют контекст — и вместе с этим меняется их смысл. Ковер, игрушки, предметы из прошлого — они больше не «про быт». Они про нас.

Честный взгляд на себя

И главное, что здесь нет навязанных выводов. Никто не объясняет, как «правильно» относиться к наследию — семейному или личному. Выставка лишь ставит вопрос, от которого не так просто отмахнуться: что именно из этого прошлого мы несем с собой — и помогает ли оно нам двигаться дальше?

«Куда ведет течение?» — это не про ответы. Это про момент остановки. Про честный взгляд на себя в контексте времени, которое меняется быстрее, чем мы успеваем это осознать.

И, возможно, именно поэтому после нее хочется не просто выйти из зала, а немного побыть с этими мыслями наедине.

Фото автора