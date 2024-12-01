В Одессе назвали улицу в честь одного из шести Николаев Аркасов: история удивительной семьи

Как улица называлась до 2016 года

До 2016-го года эта улица в Малиновском (ныне Хаджибейском) районе Одессы носила имя Обнорского. Вкратце: Обнорский Виктор Павлович (1851-1919) – рабочий-революционер, один из организаторов и руководителей первых политических рабочих организаций в российской империи. Жил в Одессе. А потом эту улицу нарекли в честь Николая Аркаса. Какого из них!? – вправе уточнить кто-либо, поверхностно знакомый с историей наших «югов». Так что теперь – подробней.

В конце 18-го века моряк Андреас Аркас переселился из Греции в только родившийся тогда город Николаев. И в 1816 году его усилиями появился на свет Николай Андреевич Аркас (Николай первый, 1816-1881гг.) Он был 12-м ребенком в семье (выжила только половина детей). Начал флотскую службу в 1828 году гардемарином, участвовал в различных походах и сражениях, рос по службе. В 1871 году он был назначен военным губернатором Николаева.

Именно при нем город начал мощно развиваться: там родилось броненосное судостроение, был основан Коммерческий банк, открыт участок железной дороги Николаев-Знаменка, а также основаны реальное училище, фельдшерская школа и мореходные классы, построили театр, начали мостить улицы. В общем, хорошую память оставил о себе Николай Аркас – первый.

Грек по крови, украинец в душе

А еще в 1853 году у него родился сын – Николай второй (и Николай Николаевич Аркас – первый). Он как родился в Николаеве, так и умер там же в 1909 году. Жизнь свою прожил с толком. Учился в училище правоведения, окончил Новороссийский университет (ныне Одесский национальный университет), служил в морском ведомстве в Николаеве, там же стал одним из основателей народной школы с украинским языком преподавания. А еще был почетным мировым судьей в Херсоне.

Вошел в историю Украины как автор исследования «Історія України – РусИ», а также первой украинской оперы «Катерина» по мотивам поэмы Тараса Шевченко. Он был автором исторической поэмы «Гетьман Пилип Орлик», собрал, обработал и опубликовал порядка 80 украинских народных песен.

В Николаеве он создал и затем возглавил яхт-клуб. Организовал общество «Просвещение», имевшее свою библиотеку с читальным залом, любительскую вокальную труппу, хор и драмкружок.

Здесь проводили литературно-музыкальные вечера, читали лекции по истории и культуре Украины. В своих имениях в Богдановке и Христофоровке Николай Николаевич (первый) открыл и содержал за свой счет украинские школы. Именно этому Николаю Аркасу и посвятили название улицы в Одессе.

Николай Николаевич второй украинизировал чеченский полк

Следует знать, что среди его общественно-полезных дел числится еще одно: в 1880 году стараниями Николая Николаевича (первого) на свет там же, в Николаеве, появился его сын, тоже Николай Николаевич (второй).

Он пошел по армейской линии, окончил кавалерийское училище, служил. С началом Первой мировой был мобилизован и определен в Чеченский конный полк Отдельной Кавказской Туземной дивизии.

Летом 1917-го Аркас украинизировал эскадрон, которым командовал, назвал его Полтавской партизанской конной сотней (она вошла в состав Запорожской бригады войск Центральной Рады). Сотня под Киевом воевала с большевиками, затем охраняла важные объекты в Киеве. В 1918 она была реорганизована в конный дивизион, но уже армии УНР.

А вскоре Аркас с дивизионом перешел на сторону гетьмана Павла Скоропадского. Какое-то время был комендантом Киева. В 1919 году, устав от всей этой кутерьмы, Аркас эмигрировал. Умер он в 1938 году, похоронен в Хусте (Закарпатье).

Для полноты картины скажем, что у этого Николая Николаевича Аркаса тоже был сын, и звали его… вы угадали: Николай Николаевич Аркас. Ничем особенным он не отличился и, соответственно, сведений о нем немного. Так уж сложилось, что в 3-летнем возрасте его усыновил дед, Николай Николаевич, он его и воспитал.

С 1918 года Аркас «четвертый» служил в армии, был контужен. Уехал в Турцию, потом жил в Праге, там в Украинском свободном университете защитил докторскую степень по философии. После Второй мировой переехал во Францию, через несколько лет – в США. Умер в 1980-м…

Одного из его детей, уже родившихся в США, тоже звали Николаем (пятый по счету). У него родился уже темнокожий Николас (Николай Аркас – пятый женился на афроамериканке). Будем считать его Николаем Аркасом – шестым.

Коллаж – Український тиждень