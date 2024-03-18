Евгений Чикаленко: великий меценат из Одесской области, посвятивший жизнь Украине

Евгений Чикаленко — общественный деятель, благотворитель, меценат, агроном, издатель, публицист, который родился в селе Перешоры (ныне Куяльницкой общины) в 1861 году.

Главным делом его жизни была поддержка украинства и возрождение украинской нации. Для этого он вкладывал большие средства в развитие культуры, основал фонд поддержки украинских писателей, издал знаменитый словарь Бориса Гринченко, написал на украинском и напечатал серию книг о ведении сельского хозяйства.

Из Перешор в ссылку в… Перешор

Род Евгения Чикаленко происходит от запорожского казака Ивана Чикаленко, который основал в Перешорах родовое хозяйство и построил имение. Именно здесь помещик-украинофил воплощал агрономические новации.

Детство Евгения прошло в Ананьеве, где отец служил секретарем уездного суда. После смерти деда Ивана родители переехали в семейное имение. Харлампий Иванович окончательно оставил службу, стал сеять хлеб и приучать к сельской жизни троих своих детей.

«Мать же, — пишет Евгений Чикаленко в «Воспоминаниях», — городская барышня, окончившая одесский французский пансион, ничего в хозяйстве не понимала, не любила его; она предпочитала играть на своем вывезенном из Марселя фортепиано, учить нас французскому языку и плести крючком искусственные кружевные плетения».

Очевидно, народ наш, дякуючи своєму географічному положенню та своїй багатій землі, довго ще буде вабити ненаситних сусідів, і вони будуть його розшарпувати на шматки. (Зі щоденника Євгена Чикаленка за 26 січня 1920 року)

Она ругала деревню, «мужицкий язык», в конце концов покинула семью и уехала в Ананьев. Из трех детей — двух сыновей и дочери — отец не позволил ей взять ни одного, они время от времени ездили навещать мать.

Евгений погрузился в перешорский быт и труд, имел друзей среди пастушков, часто ночевал с ними при овечьих загонах. Когда мальчику исполнилось девять, отец отправил его в пансион Рандаля в Одессе — здесь великопанских детей учили итальянскому, французскому, немецкому, английскому. Евгений, кроме украинского, по правде говоря, народного, других языков не знал, что вызвало насмешки и травлю. Впрочем, эти нападки лишь помогли закалить характер.

В 1875 году Евгений поступил в училище в Елисаветграде, где подружился с Панасом Тобилевичем (актером Панасом Саксаганским).

В 1883-м Евгения Чикаленко зачислили вольным слушателем естественнонаучного факультета Харьковского университета. Тогда же он женился на Марии Садик.

Про маєтки свої й забув; часом ваблять мене (смішно сказать!) коники-цвіркуни, які літом ночами задають свої розкішні концерти в селі на Херсонщині! … Я не знаю, чи траплялося Вам чути отих коників-цвіркунів, а я ліпшої музики на своїм віку не чув; тут вони співають якось грубо, наче цикади, а наші ніжно-ніжно… Ех, не чувати мені вже їх! От тільки за ними я сумую і більше ні за чим. (Із листа до Володимира Винниченка у січні 1924 року)

И погрузился в общественную жизнь. Стал членом организации «Громады», за принадлежность к которой Чикаленко вскоре арестовали и исключили из вуза. Пять лет под надзором полиции и запрет проживать в городах — такой приговор получил Евгений. Местом ссылки стали родные Перешоры, где мужчина провел более 10 лет. Здесь он стал успешным состоятельным землевладельцем, обустроил для крестьян школу и добился того, чтобы преподавание проводилось на украинском. Здесь и заработал состояние, которое в последующие несколько десятилетий использовал для развития украинской культуры, науки и литературы.

«Разговоры» — вторая по популярности книга после «Кобзаря»

В 1894-м Чикаленко поехал в Одессу, где за свой счет издал сборник украинских песен. А в 1895-м умерла его восьмилетняя дочь. Опечаленный отец все средства, которые готовил на ее приданое, пожертвовал на общественные нужды — объявил конкурс на лучшую «связно написанную историю Украины» для читателя со средним уровнем образования.

В Киев Евгений Чикаленко перебрался в 1900-м, где создал и начал издавать на личные средства газету «Рада», которая выходила в свет с 1906 по 1914 год. Чикаленко сплотил вокруг себя Лесю Украинку, Михаила Коцюбинского, Ивана Франко, Елену Пчилку, Александра Олеся, Николая Вороного, Бориса Гринченко, Николая Лысенко, Михаила Грушевского, Владимира Винниченко.

А свой сельскохозяйственный опыт изложил в пяти книгах «Разговоры о сельском хозяйстве». Это была своеобразная энциклопедия хозяйствования на земле, которая вышла украинским полумиллионным тиражом. Первый аграрный советник «Чорний пар» разошелся за месяц. Написанные доступным языком «Разговоры» имели огромный успех среди крестьянства. Бестселлер — второй по популярности после «Кобзаря» — переиздавался в последний раз в начале 1920-х.

В наше время «Разговоры о сельском хозяйстве» под одной обложкой переиздала общественный деятель, волонтер Анжела Савченко.

— В безлюдных Перешорах мне не хватает музея. Здесь есть значительно больше — уникальная возможность ощутить всеми чувствами красоту и силу степи, соединиться с человеком, чья достойная жизнь, преданная Украине, закончилась в чешских Подебрадах, — делилась размышлениями Анжела Савченко.

Увековечивая память великого земляка

Директор Ананьевского историко-художественного музея Александр Шхалахов пытался воплотить идею установления в городе мемориальной доски Евгению Чикаленко, который здесь жил, основал публичную библиотеку, жертвовал немалые средства на благотворительность:

— Перешоры и Мардаровка находились в составе Ананьевского уезда Херсонской губернии. Оттуда до уездного города далековато, но жизнь отца, дяди и самого Евгения Харлампиевича неразрывно связана с Ананьевом. Евгений Чикаленко сотрудничал с уездной властью — давал рекомендации по экономическому развитию, подарил для создания библиотеки около полутысячи книг из своего собрания. А чтобы слово украинское не вытеснялось казенными требованиями, Евгений Харлампиевич отдал в Перешорах землю со зданием для открытия сельской приходской школы.

20 июня 1929 года «будитель украинской нации» Евгений Чикаленко скончался в пражской общей больнице. Бывший меценат, который не жалел средств на национальное возрождение, доживал свой век в нищете. Перед смертью он завещал тлен подвергнуть кремации и перевезти из Праги в Украину, чтобы развеять на полях возле родного села.

Куяльницкая громада открыла монумент знаменитому земляку 3 декабря 2021-го. На постаменте — колоски пшеницы, золотая медаль — одна из наград за легендарные «Разговоры о сельском хозяйстве», самое известное высказывание о любви к Украине.

В Одессе назвали улицу в честь великого украинского мецената Евгения Чикаленко в прошлом году (бывшая Вильямса).