гроза в одессе

Ключевые моменты:

  • 4 июля в Одессе и Одесской области продолжит действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз.
  • В центральных и северных районах Одесской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
  • Ночью и утром в Одессе ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем существенных осадков не прогнозируется.
  • Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-17 м/с, температура воздуха днем составит +26+28°С в Одессе и до +30°С по области.

Прогноз погоды в Одессе на 4 июля

В Одессе в субботу ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем 26-28°С тепла.

Ранее стало известно, что в ближайшие часы в Одессе ухудшится погода: синоптики предупреждают о шквальном ветре, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Одесской области на 4 июля

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 25-30°С;

На автодорогах области видимость хорошая.

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