Ключевые моменты:
- 4 июля в Одессе и Одесской области продолжит действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз.
- В центральных и северных районах Одесской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- Ночью и утром в Одессе ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем существенных осадков не прогнозируется.
- Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-17 м/с, температура воздуха днем составит +26+28°С в Одессе и до +30°С по области.
Прогноз погоды в Одессе на 4 июля
В Одессе в субботу ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 26-28°С тепла.
Ранее стало известно, что в ближайшие часы в Одессе ухудшится погода: синоптики предупреждают о шквальном ветре, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 июля
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди с грозами.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 25-30°С;
На автодорогах области видимость хорошая.
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