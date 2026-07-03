Ключевые моменты:

Температура воздуха в Одессе и области снизится в среднем на 5-7 °C , вернувшись к комфортным летним показателям.

, вернувшись к комфортным летним показателям. Ослабление жары будет сопровождаться прохождением атмосферного фронта, который принесет локальные ливни.

Снижение температуры уменьшит нагрузку на кондиционеры, что поможет стабилизировать ситуацию со светом в регионе.

Прогноз погоды в Одесской области на июль

Как отмечают метеорологи, июль 2026 года в Украине начался с температурных контрастов. На смену блокирующим антициклонам, которые удерживали аномальную жару, приходят более прохладные воздушные массы с северо-запада.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

В Одесском регионе столбики термометров, которые в последние дни уверенно преодолевали отметку в +33°C, опустятся до более приятных +25°C.

Похолодание не будет сухим. Синоптики предупреждают, что столкновение горячего южного воздуха и прохладного атлантического фронта спровоцирует осадки. В Одессе и районах области ожидаются кратковременные дожди, местами переходящие в сильные ливни с грозами и возможным градом.



Как смена погоды повлияет на Одессу и Черноморское побережье

Для жителей Одесской области и аграриев региона это похолодание станет настоящим спасением. Длительное отсутствие дождей и высокая температура уже начали пересушивать почву, поэтому осадки пойдут на пользу сельскому хозяйству.

Кроме того, снижение температуры воздуха автоматически приведет к уменьшению потребления электроэнергии: одесситы станут реже включать кондиционеры и охлаждающие приборы, что снизит риски аварийных отключений и облегчит работу энергетиков.

Для отдыхающих на побережье погода внесет свои коррективы. Температура воды в Черном море возле Одессы, успевшая прогреться до комфортных показателей, из-за дождей и штормового ветра временно может немного снизиться в результате апвеллинга (подъема глубинных холодных вод).

Тем не менее, синоптики успокаивают: это похолодание временное, и уже через несколько дней лето вернется в свое привычное русло, но уже без экстремальных температурных рекордов.

Читайте также: Не дольше 15 минут: в Одессе объяснили, как правильно ходить в новый супертуалет на Соборке за 6 миллионов