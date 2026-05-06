Ключевые моменты:

Геннадий Труханов заявил, что лишение украинского гражданства узнал от журналистов и не получал официального сообщения.

По его словам, решение якобы было принято на основе копии российского паспорта с ошибками в фамилии.

Эксмер утверждает, что его не вызывали ни на одну комиссию и не предоставляли возможности объяснить свою позицию.

Труханов заявляет о затруднениях с получением официальных документов и материалов дела, часть из которых получили только после обращений в суд.

Паспорт РФ с ошибками стал основанием

Эксмер Одессы Геннадий Труханов заявил, что о лишении его украинского гражданства узнал от журналистов по дороге на работу. Он добавляет, что решение было принято на основании копии российского паспорта. Кроме этого, там были ошибки в фамилии. Все это происходило без объяснений и без его вызова ни на одну комиссию.

Также Труханов утверждает, что указ о лишении гражданства был принят без его участия, а официальные документы он долгое время не мог получить. К слову, только после обращений адвокатов и подачи иска в Верховный Суд часть материалов стали предоставлять.

Бывший глава Одессы заявил, что его не приглашали на заседание комиссии и не просили предоставить объяснения перед принятием решения. Он добавил, что получил спорные ответы от Государственной миграционной службы: сначала в Одесской области отрицали подготовку представления о потере гражданства, однако впоследствии в материалах в суд появилась информация об участии областного управления ГТС.

По словам Геннадия Труханова, даже после лишения гражданства он до 30 октября 2025 года имел доступ к государственной тайне. Разрешение было отменено только после обращений адвоката в СБУ и другие органы.

В общем, Труханов категорически отрицает наличие у него российского гражданства. Он заявляет, что подобные обвинения появлялись еще с 2014 года, преимущественно накануне выборов, и ранее проверки СБУ подтверждали отсутствие такого гражданства. По его мнению, ситуация имеет политическую подоплеку.

Добавим, что эксмер Одессы во время заседания ВСК рассказал о своем давнем знакомстве с бизнесменом Миндичем.