Об этом заявил сегодня вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба на брифинге после завершения заседания СНБО.

По словам министра, ресурсов для поддержания тепла в домах достаточно. Даже если весна будет прохладной, энергосистема готова работать в штатном режиме столько, сколько потребуется. Для жителей южных регионов, в частности Одесской области, это означает, что отопление не отключат преждевременно, если на улице будет сохраняться низкая температура.

«По отопительному сезону я скажу, что благодаря соответственно работе премьер-министра, первого вице-премьера, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался не в соответствии с определенными датами, а в соответствии с температурным режимом. Мы готовы работать и до 15 апреля, то есть будем ориентироваться на погоду», – сказал Кулеба журналистам.

Отметим, что традиционно отопление выключают тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд превышает +8°C. Именно этот показатель и будет оставаться ключевым для принятия решений на местах.

Напомним, отопительный сезон в Одесской области стартовал 6 ноября, а в Одессе – 10 ноября 2025 года.