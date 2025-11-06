Ключевые моменты:

В Подольске официально стартовал отопительный сезон – город стал первым в Одесской области, где включили централизованное отопление.

Тепло подано в больницы, детские сады и жилые дома.

В Раздельной начали обогрев соцобъектов – детсадов и больницы.

Все котельные и тепловые сети региона прошли проверку и готовы к зиме.

Первым в регионе городом, где включили централизованное отопление, стал Подольск – самый северный райцентр области.

«В Подольске началась подача тепла в больницы, детские сады и жилые дома», – сообщил Кипер.

Также он проинформировал, что в городе Раздельная, где функционирует централизованная система отопления, уже начали обогрев детских садов и местной больницы.

В целом, заверил глава ОВА, по Одесской области завершены все подготовительные работы к отопительному сезону. Все котельные, тепловые пункты и сети проверены и готовы к стабильной работе в осенне-зимний период.

Напомним, распоряжение о начале отопительного сезона в Одесской области Кипер подписал 20 октября. При этом было заявлено, что исходя из географического расположения региона и погодных условий, тепло в домах одесситов появится не ранее чем через полторы-две недели.

