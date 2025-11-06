Ключевые моменты:
- В Подольске официально стартовал отопительный сезон – город стал первым в Одесской области, где включили централизованное отопление.
- Тепло подано в больницы, детские сады и жилые дома.
- В Раздельной начали обогрев соцобъектов – детсадов и больницы.
- Все котельные и тепловые сети региона прошли проверку и готовы к зиме.
Первым в регионе городом, где включили централизованное отопление, стал Подольск – самый северный райцентр области.
«В Подольске началась подача тепла в больницы, детские сады и жилые дома», – сообщил Кипер.
Также он проинформировал, что в городе Раздельная, где функционирует централизованная система отопления, уже начали обогрев детских садов и местной больницы.
В целом, заверил глава ОВА, по Одесской области завершены все подготовительные работы к отопительному сезону. Все котельные, тепловые пункты и сети проверены и готовы к стабильной работе в осенне-зимний период.
Напомним, распоряжение о начале отопительного сезона в Одесской области Кипер подписал 20 октября. При этом было заявлено, что исходя из географического расположения региона и погодных условий, тепло в домах одесситов появится не ранее чем через полторы-две недели.
Читайте также: Одесса запасается дровами: в городе ожидают дефицит газа.