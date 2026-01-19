Ключевые моменты:

Взрыв туристического газового баллона в квартире на 3 этаже дома на ул. Среднефонтанский.

Причина: разгерметизация баллончика из-за неправильного использования.

Контекст: длительные блэкауты и отсутствие газа в новостройках заставляют людей искать альтернативу еде и обогреву.

Постоянные отключения света

В Одессе произошел инцидент с туристическим газовым баллоном в квартире на третьем этаже дома по ул. Среднефонтанский.

По информации ГСЧС, никто не пострадал, но ударная волна снесла внутреннюю перегородку и выбила окна.

Стоит отметить, что одесситы вынуждены были использовать этот туристический гаджет из-за длительных отключений света и отсутствия газоснабжения в новостройках, где люди ищут способы готовить еду и обогреваться.

По информации пресс-секретаря Главного управления ГСЧС в Одесской области Марины Авериной, сработала туристическая горелка из-за разгерметизации баллончика, вызванной неправильным использованием. К слову, пожара не было, зафиксирован взрыв газовой смеси. Баллончик перегрелся от перегрузки и некорректной эксплуатации.

Почему это небезопасно?

Спасатели отмечают, что такие устройства предназначены только для полевых условий, например заваривание чая или каши на свежем воздухе. Однако все большее количество одесситов начали готовить на них полноценные блюда. Это приводит к перегреву и взрывам. С 2022 года в регионе регистрируют до 10 подобных случаев ежегодно.

Кстати, в 2025 году 21 пожар возник от короткого замыкания во время заряда повербанков и аккумуляторов, еще 10 случаев не переросли в горение, шесть человек получили травмы. Однако не менее опасные свечи, повлекшие 19 пожаров, в трех случаях произошли летальные исходы.

Спасатели советуют:

Следовать инструкциям к газовым баллонам.

Обеспечивать вентиляцию в помещениях.

Используйте сертифицированные зарядки и аккумуляторы.

Не перегружайте сети после подачи электричества.

