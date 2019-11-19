Клімат змінюється: у Нацпарку “Тузлівські лимани” зацвів бузок

Через затяжну теплу осінь зійшли і деякі первоцвіти, і польові квіти. Біологи пов’язують таке цвітіння зі зміною клімату і побоюються, що рослини постраждають.

Про це у Facebook повідомив біолог Іван Русєв.

– Біля офісу НПП “Тузлівські лимани”, вперше за всю історію моїх спостережень в Української Бесарабії, 18 листопада 2019 зацвів бузок. Кажуть климат змінюється…, – пише біолог.

Це незвичайне для осені явище пов’язують з неймовірно теплою осінню і значними кліматичними змінами.

– Цвітіння пов’язано з тим, що температура повітря денна і нічна – плюсові. І в цілому кліматична температура аналогічна періоду кінця квітня, що спонукає бузок після літньої сплячки прокинутися. Це пов’язано з глобальними кліматичними змінами. Якщо зараз стукне мороз – рослина постраждає, – пояснив Іван Русєв виданню УСІ.

Якщо квіти будуть схильні до заморозків, то в наступному році рослина не буде цвісти так яскраво і красиво, як зазвичай.

Фото: Іван Русєв

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