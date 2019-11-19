Отключение света в Одессе 19 ноября: какие улицы останутся без электричества

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 840 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 19 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

2-й Западный переулок 2, 226

3-й Западный переулок 8, 10

4-й Западный переулок 11, 13, 15

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а

Балковская улица 30, 34, 30А, 24

Дача Ковалевского улица 132/А, 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 103/13а13, 103/6, 103/13, 111/С, 142/43, 111-Л, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 111/К, 5 лінія, 142/5, 10 Лінія, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 11 Лінія, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 111/ Г/Д, 6 лінія, 103/4, 7 лінія, 6/196, 2/130, 12 Лінія, 7 Лінія, 153/13, 8 лінія, 230, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 142 лінія12, 111-Н, 8 Лінія, 9 Лінія, 111/М, 144/5, 144а, 144/3, 144/6, 144/1, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 231, 245, 250, 270, 142217, 103/5

Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в

Кузнечная улица 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 20/22, 18, 20, 22, 2022

Льва Толстого улица 13, 22, 28

Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

Львовский переулок 10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9

Лютеранский переулок 3, 5, 7

Малая Арнаутская улица 87, 95, 99, 79/81, 97

Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

переулок Ковалевского 9

Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1\13203, 1/24, 1/33165, 1/3, 207, 1/7, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 30а, 1А, 4а, 84, 16а, 46А, 2А, 3а, 86, 98, 106, 197, 40А

Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21а, 40а, 24а, 36а, 22а, 35а, 27а, 26, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а

Слободская улица 23, 24, 23б, 34а, 28, 37а, 23а, 36а, 37в, 32а, 28а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 33а

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 8, 5а, 16а, 15а, 3а, 16/1, 13а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 8а

Шишкина улица 39

Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А

Якова Бреуса улица 63/1, 63/*1, 63/, 1, 631/3271, 63`1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 63/`1, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 157.

С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Филатова улица 4, 10, 12, 6а, 6, 8

Атамана Головатого улица 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 43б, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65.

Фото: Lotsia

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