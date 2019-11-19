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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 19 ноября: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 19 ноября: какие улицы останутся без электричества

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 840 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 19 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

 

  • 2-й Западный переулок 2, 226

 

  • 3-й Западный переулок 8, 10

 

  • 4-й Западный переулок 11, 13, 15

 

  • 9-а Линия Дачи Ковалевского 12

 

  • Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а

 

  • Балковская улица 30, 34, 30А, 24

 

  • Дача Ковалевского улица 132/А, 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 103/13а13, 103/6, 103/13, 111/С, 142/43, 111-Л, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 111/К, 5 лінія, 142/5, 10 Лінія, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 11 Лінія, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 111/ Г/Д, 6 лінія, 103/4, 7 лінія, 6/196, 2/130, 12 Лінія, 7 Лінія, 153/13, 8 лінія, 230, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 142 лінія12, 111-Н, 8 Лінія, 9 Лінія, 111/М, 144/5, 144а, 144/3, 144/6, 144/1, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 231, 245, 250, 270, 142217, 103/5

 

  • Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в

 

  • Кузнечная улица 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 20/22, 18, 20, 22, 2022

 

  • Льва Толстого улица 13, 22, 28

 

  • Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

 

  • Львовский переулок 10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9

 

  • Лютеранский переулок 3, 5, 7

 

  • Малая Арнаутская улица 87, 95, 99, 79/81, 97

 

  • Мациевской улица 25А, 24, 25, 27, 28, 30, 32

 

  • Ореховая улица 177, 196, 252

 

  • переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

 

  • переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

 

  • переулок Ковалевского 9

 

  • Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46

 

  • Пишоновская улица 1, 6

 

  • Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1\13203, 1/24, 1/33165, 1/3, 207, 1/7, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

 

  • Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 30а, 1А, 4а, 84, 16а, 46А, 2А, 3а, 86, 98, 106, 197, 40А

 

  • Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21а, 40а, 24а, 36а, 22а, 35а, 27а, 26, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

 

  • Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а

 

  • Слободская улица 23, 24, 23б, 34а, 28, 37а, 23а, 36а, 37в, 32а, 28а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 33а

 

  • Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

 

  • Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б

 

  • Фонтанская дорога 129

 

  • Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 8, 5а, 16а, 15а, 3а, 16/1, 13а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 8а

 

  • Шишкина улица 39

 

  • Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А

 

  • Якова Бреуса улица 63/1, 63/*1, 63/, 1, 631/3271, 63`1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 63/`1, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 157.

С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Филатова улица 4, 10, 12, 6а, 6, 8

 

  • Атамана Головатого улица 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 43б, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65.

Фото: Lotsia

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