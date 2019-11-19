На дорогах мінімальна видимість, будьте уважні: Одеську область огорне густий туман

Поліція закликає водіїв бути уважними під час руху автомобільними дорогами.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

За прогнозами Українського Гідрометцентру, сьогодні, 19 листопада, вранці Одещина буде оповита густим туманом. Через це видимість на дорогах буде мінімальною – від 200 до 500 метрів.

Рушаючи в дорогу, поліцейські закликають кермувальників бути вкрай обережними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Не варто робити різких маневрів, краще рухатися з помірною швидкістю та ввімкненими фарами.

Фото: Слово і Діло



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