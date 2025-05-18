Крестника царя Петрашевского приговорили к смерти

Михаил Васильевич Петрашевский (1821 — 1866) — русский мыслитель и общественный деятель, революционер. Из дворян. Отец — военный врач, хирург, действительный статский советник. Мать — дочь московского городского головы. Крёстным отцом Василия Петрашевского был император Александр I.

Михаил после Царскосельского лицея (1839), окончил юрфак Петербургского университета, служил переводчиком в МИДе. Петрашевский выступал за демократизацию политического строя России и освобождение крестьян от крепостного права.

Участвовал в совещаниях единомышленников, посвященных планированию подготовки народных масс к революционной борьбе. Петрашевский и несколько десятков связанных с ним людей были арестованы в 1849 году . Судом он и ещё 20 человек были приговорены к смертной казни.

После оглашения приговора и инсценировки расстрела было объявлено о замене казни бессрочной каторгой. Наказание Петрашевский отбывал в Восточной Сибири, где и умер в 45-летнем возрасте.

Лесь Курбас — создатель знаменитых театров

Леся Курбаса и в прямом, и в переносном смысле, тоже убил Кремль. Этот украинский актёр, режиссер театра и кино, актер, теоретик театра, публицист, драматург (его звали Александр-Зенон) родился в 1887 году в Самборе (сейчас это Львовщина). Родители — актеры театра.

Учился во Львовском университете, организовал там студенческий театр, где был и главным режиссёром, и актёром. Вскоре перевелся в Венский университет, который и окончил, одновременно обучаясь в драматической школе при Венской консерватории.

Вернулся домой, служил в Гуцульском театре, Львовском театре. С началом Первой мировой войны перебрался в Тернополь, там в 1915 году организовал театр «Тернопольские театральные вечера».

Спустя два года, в 1917-м, переехал в Киев и создал театральную студию молодых актеров «Молодой театр». В 1918-м от него отделился уже в Одессе — Молодой украинский театр. Весной 1922 года Курбас организовал знаменитый театр «Березіль» (позднее переведен в тогдашнюю столицу советской Украины — Харьков).

В Одессе Курбас снимал кино

В этом же 1922 году в Одессе снял первый игровой фильм по рассказу Чехова «Шведская спичка». Через два года переехал в Одессу, где создал фильмы «Вендетта» и «Макдональд». Но после постановки в 1925 году кинофильма «Арсенальцы», Курбас вернулся в театр.

Затем, в 1925 году, Курбас был удостоен звания Народного артиста УССР. Но началось свёртывание политики украинизации: его обвинили в «националистических извращениях», и осенью 1933-го отстранили от руководства театром.

Многие его постановки не были одобрены «истинно советскими» критиканами. Ну как же, как же, ведь Курбас грешил «искривлением оптимистической советской действительности»! Как положено, ему «пришили» украинский национализм. Ну и пошли процессы в стиле той бесчеловечной власти.

Преследования и смерть Леся Курбаса

Арестовали Курбаса в конце 1933 года по уголовному делу контрреволюционной «Украинской военной организации». Инкриминировали планирование убийства Павла Постышева — видного партийного деятеля УССР.

Напомню, что секретарь ЦК КП(б)У Постышев был одним из организаторов Голодомора в Украине и был очень полезен сталинской власти. Никто на него не покушался. А когда стал бесполезен — его убил… тоже Кремль. В 1939 году «за участие в контр-революционной террористической организации и шпионаж» расстреляли Постышева…

Весной 1934 года судебная тройка приговорила Леся Курбаса к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Вначале Курбас с тысячами других заключенных строил печально известный Беломорканал. Затем в 1936-м этапирован на Соловки, в не менее печально-известный СЛОН (Соловецкий Лагерь Особого Назначения). Был переведен на островной лагпункт Анзер, содержался и в концлагере с совершенно символическим названием «Кремль».

Но всего этого так называемому правосудию показалось мало: Лесь Курбас в октябре 1937 года Особой тройкой УНКВД был приговорен к «высшей мере социальной защиты», как тогда именовали расстрел. Убили Народного артиста Украины 3 ноября 1937 года.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса