Какими должны быть детские площадки в Одессе

Детские площадки для одесситов привычный элемент городского пейзажа. Есть старые советские, есть поновее из яркого пластика. Но такими ли они должны быть, чтобы приносить максимальную пользу детям? Об этом рассказал Президент Ассоциации Инновационного Развития Домохозяйств Станислав Драганов.

Урбанист на своей страничке в facebook написал, что еще в 70-х годах при поддержке ЮНEСКО были проведены исследования, чтобы выяснить, как сами дети оценивают пространство, в котором живут и играют.

Результаты показали, что детское понимание счастья существенно отличается от взрослого. Дети хотят самостоятельности, а взрослые пытаются создавать игровые пространства, чтобы оградить их от всего на свете.

Какие детские площадки лучше подойдут детям

Хорошие площадки те, которые не просто занимают детей, а дают им возможность включить фантазию, проверить себя на прочность, познать окружающий мир.

Требований безопасности это нисколько не исключает.

Вот основные требования к хорошим детским площадкам:

Площадка должна давать возможность всем детям играть на одном пространстве и проектировать площадки так, чтобы все дети могли играть вместе. Изолировать особенных детей – это абсолютная жестокость.

Не бывает идеальных детских площадок. Каждая площадка выполняет свою основную функцию – даёт физическую нагрузку, обучает, просто развлекает и т.д. Не стоит объединять все функции в одном месте.

Площадка = природа. Стоит предоставить детям возможность общения с природой (так называемые природные детские площадки) – играть с песком и водой, на траве и т.д.

В качестве покрытия для детских площадок пригодна резиновая плитка, жидкая резина, мульча из древесной коры или волокон, рыхлый песок, синтетическая трава и композитный песок. Покрытия должны тестироваться на способность поглощать удар с учётом вероятной высоты падения ребёнка.

При планировании детской площадки надо учитывать:

Расположение площадки. Возможность безопасно до нее добраться (нет интенсивного движения). Также учесть, где парковаться родителям, оставлять коляски. Тень. Если на площадке и вокруг неё нет деревьев, то необходимо создать её искусственным способом. Экологическая безопасность. Отсутствие предприятий с вредными выбросами или других токсических угроз, а также ядовитых растений поблизости и т.п. Перепад высот может быть использован для создания более интересного игрового пространства. Не срывать бульдозером холмик, а использовать: сделать лесенку, мост, канатную систему. Дренаж. Обеспечить отвод воды, чтобы площадка не разрушалась осадками. Заранее продумать, как дети будут играть на разных участках площадки, чтобы потоки детей не сталкивались. И для детей, и для родителей должны быть предусмотрены лавочки, туалет, тень, источник воды.

Таких рекомендаций может быть намного больше. Они учитываю и комфорт, и безопасность, и зрелищность площадки.

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Какая ситуация с детскими площадками в Одессе

Станислав Драганов пишет, что в Одессе пока еще даже нет программы, по которой были бы определены места для установки детских площадок и указаны ответственные лица.

При этом площадок в городе много. И первое, что надо сделать – это провести их инвентаризацию. Причем не просто отметить наличие, но определить качество. Пока в Одессе она частично проведена усилиями общественников из Odessa Dvor.

А вот власти Днепра уже инвентаризировали все свои детские площадки и создали их интерактивную карту.

В 2017 году в горсовете была попытка утвердить Порядок установки оборудования детских и спортивных площадок, но депутаты ее поддержали депутаты, и больше к вопросу не возвращались.

А вообще, какими должны быть детские площадки в Одессе, Станислав Драганов предлагает спросить детей:

Может быть, стоит проводить опросы среди детей? В конце-концов объявить творческий конкурс, где попросить нарисовать детскую площадку мечты? Может быть, они смогут нарисовать или объяснить? Конечно, я говорю о том возрасте, в котором дети могут объяснить. И устраивать городские конкурсы на лучшую детскую площадку. И давать возможность новым компаниям строить эти площадки, если они придутся жителям и детям по душе? Может быть, так? Чтобы не было все так однозначно и резко критично.

Также урбанист предлагает политься ссылкой на этот текст со своим местным депутатом:

Пусть посмотрят, как правильно делать детские площадки. Возможно, тогда наши дворы будут еще лучше. Площадка же делается для наших детей, а не для «рейтинга» — значит, и заказчики мы, и следим за состоянием площадки мы.

Недавно «Одеская Жизнь» рассказывала о двух обновленных детских площадках в Алексеевском сквере.

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Фото и иллюстрации с facebook страницы Станислава Драганова