Участок Преображенской у Привоза: новые рельсы, «исчезнувшая» торговля и о сроках окончания ремонта

Участок улицы Преображенской у Привоза становится все более неузнаваемым. Здесь появились новые рельсы, исчезла «вечная» торговля, есть и другие перемены.
Торговые ряды у Привоза «исчезли»
Работы по капитальному ремонту улицы Преображенской на участке между ул. Пантелеймоновской и Новощепным рядом продолжаются.
На перекрестке ул. Преображенской с Новощепным рядом и ул. Старопортофранковской завершены работы по устройству основания под трамвайное полотно (армирование и бетонирование). Новые рельсы проложены от Новощепного ряда до Пантелеймоновской.
«Внешний вид» участка уже совсем не тот, каким мы его привыкли видеть в последнее время. Преобразовывается «убитый» тротуар вдоль Преображенской напротив Привоза.
Участок этой улицы со стороны главного входа в самый знаменитый одесский рынок вообще неузнаваем: торговые ряды отсюда убраны. Временно или на время ремонта тротуара — увидим в будущем.
К Привозу уже не надо пробираться через ямы-колдобины и прочие неудобства.
Преображенская у Привоза: что преобразовано кроме новых рельсов?
Как сообщается официально, на участке Преображенской у Привоза обновили все инженерные сети: водоснабжения, водоотведения и канализации (бытовой и ливневой), сети газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникации и наружного освещения.
В настоящее время на данном перекрестке ведутся работы по установке бортового камня, обустраивается плиточное покрытие на тротуарах и асфальтобетонное покрытие проезжей части.
Завершающим этапом работ станут организация дорожного движения с нанесением разметки, установка новых знаков, озеленение и благоустройство ремонтируемого участка.
Теперь — о сроках окончания. Официально нам сообщают, что «в связи с производственной необходимостью данный участок улицы Преображенской закрыт для проезда транспорта до 31 декабря 2021 года».
Напомним, капитальный ремонт участка Преображенской у Привоза стартовал в апреле этого года.
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Фото Марии Котовой