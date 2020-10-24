В Одессе появилась экологичная площадка для детей (фото)

В одесском парке Шевченко в районе «Зеленого театра» появилось «Уличное пространство для детей». По сути это детская площадка, но она отличается от тех, какие мы привыкли видеть. Здесь нет ярких красок, пластика и резины. Площадка изготовлена из экологичных материалов и гармонично вписана в парк.

Открывали площадку празднично — перерезали ленточку, а после раздавали малышам пряники и выступали музыканты группы Sho. Нет, это не подарок какого-нибудь кандидата в депутаты – это инициатива одесситки Екатерины Адысевой. Разработала проект команда архитекторов Space Odyssey Architects, а построила компания Rope Park.

Тут есть тарзанки, горка, нестандартные качели и даже ящик для раздельного сбора мусора — все это смотрится очень органично на фоне деревьев.

Создать такую зону Екатерина задумала три года назад, и только сейчас ей удалось реализовать идею.

«Это социальный проект, подобного еще в городе не было. Вы можете пройтись по детским площадкам и в этом убедиться. У меня трое детей, и я бывала на площадках не только в Одессе, но и в других городах и странах. Я видела, что они могут выглядеть не как обычно, а быть из натуральных материалов, приятного цвета и с интересными элементами», — поделилась женщина.

Площадка обошлась в 530 тыс. грн. Собрать такую сумму удалось проводя платные мастер-классы, лекции, концерты, а также благодаря пожертвованиям одесситов и меценатов. Часть суммы удалось выиграть на грантовом конкурсе, который проводило городское пространство 4City.

«На этот проект мы выделили 149 тысяч грн. Это единственная современная площадка в нашем городе. Она сделана из экологически чистых материалов и отлично вписывается в окружающую среду, а еще способствует развитию вестибулярного аппарата, смелости, быстрым реакциям. Это очень полезно для детей», — отмечает соосновательница 4City Лиза Конкина.

Кстати, сбор средств еще продолжается. Деньги нужны на обслуживание площадки и уход за зелеными насаждениями.

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