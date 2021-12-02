Участок Екатерининской у Привоза: работы снова бурлят (фото)

Бурлящий участок улицы Екатерининской от Пантелеймоновской до Новощепного ряда все еще преображается: здесь вовсю «бурлят» дорожные работы. Теперь основные работы поднялись выше – к ТЦ «Остров» и другим торговым центрам, расположенным напротив Привоза.

Екатерининская у Привоза: работы еще не закончены

Казалось бы, сделана новая дорога, убрана торговля, высажены акации. То есть, преобразовано много. Но и это еще не все.

Сначала для новых акаций убирали новую плитку, теперь у новых деревцев укладывают новую. А вот выше, там, где теперь расположились цветочники, только ближе к Новощепному ряду, снова закипели работы.

Там когда-то располагались небольшие магазинчики, их уже нет. Сейчас это место активно приводится в порядок. Цветочники продолжают нормально работать, их точки расположены ближе к Пантелеймоновской.

Что будет на обновляемом участке после окончания происходящих сейчас работ, мы пока не знаем. Продавцы цветов уверены, что «все это – для очередной торговли».

Неузнаваемый участок одесской Екатерининской и штыри из плитки

Ясно пока одно: это уже совсем не тот участок Екатерининской у Привоза, каким мы привыкли его видеть до и во время ремонта. И он все еще продолжает преображаться.

Полезная подсказка: будете здесь проходить, внимательно смотрите под ноги: из обновленной плитки почти совсем незаметно торчат все еще неубранные штыри. И споткнуться можно, и обувь «поранить».

Будем надеяться, что когда этот вечно неспокойный участок преобразуют полностью, штырей уже здесь не будет.

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