В Одессе демонтируют детскую площадку на Соборной площади

Сообщается, что демонтаж будет проведен «из-за аварийного состояния конструкций и возможной опасности для детей». Оборудование будет снято с целью его дальнейшего восстановления.
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На месте демонтированной площадки планируется обустроить «современное игровое пространство для маленьких жителей города». Больше подробностей в мэрии не предоставили.
Напомним, инклюзивная детская площадка появилась на Соборной площади в 2019 году.
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Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»
на это нужны деньги, и значит не все деньги пойдут на детскую площадку, обычное отмывание