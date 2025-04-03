В Одессе демонтируют детскую площадку на Соборной площади
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Сообщается, что демонтаж будет проведен «из-за аварийного состояния конструкций и возможной опасности для детей». Оборудование будет снято с целью его дальнейшего восстановления.

Детская площадка на Соборке

Одесская детская площадка

По теме: Одесские детские площадки несут опасность?

На месте демонтированной площадки планируется обустроить «современное игровое пространство для маленьких жителей города». Больше подробностей в мэрии не предоставили.

Детская площадка в Одессе на Соборной площади

Одесская детская площадка, Соборная площадь

Напомним, инклюзивная детская площадка появилась на Соборной площади в 2019 году.

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Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»

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вячкслав
вячкслав
24 минут назад

на это нужны деньги, и значит не все деньги пойдут на детскую площадку, обычное отмывание

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