Детская площадка, солнечные батареи и тренажеры: в Одессе появился «Чудо-остров» (фото)

Во дворе по адресу Говорова 1/2, 5а обустроили детскую площадку с тренажерами для занятий спортом и зонами отдыха. Освещается территория с помощью солнечных батарей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Проект под названием «Чудо-остров на Говорова» реализовали благодаря Общественному бюджету-2020 за 1 493 175 грн. Во дворе установили качели, горки, беседки и тренажеры. Наружное освещение работает на солнечных батареях, покрытие площадки сделали прорезиненным, а пешеходные дорожки вымостили тротуарной плиткой. Теперь тут смогут отдыхать и заниматься спортом жители пяти многоквартирных домов на ул. Маршала Говорова, в которых созданы ОСМД «Говорова 5» и «Лунный на Говорова».

«За эти пять лет во всех районах города благоустроено много одесских двориков, но тех, в которых еще нужно проводить работы, еще больше. И прекрасным подспорьем в этом вопросе является Общественный бюджет, который и разрабатывался нами для реализации общественно важных инициатив одесситов», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отметим, в 2018-2019 годах ОСМД «Говорова 5» в рамках Городской комплексной программы энергоэффективности получило «теплые кредиты» на реконструкцию теплопунктов, замену окон в местах общего пользования в доме. Также здесь заменили в счётчики холодной воды и тепла. Благодаря таким энергоэффетивным решениям за период 2018-2020 гг. удалось сэкономить около 500 тыс. гривен.

Жильцы домов поделились с мэром своими планами по дальнейшему внедрению энергоэффективных мероприятий, в частности об установке в теплопунктах автоматизированной системы управления, что позволит без вмешательства человека регулировать температуру теплоносителя в системе отопления дома.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета