Обновленный одесский Алексеевский сквер может похвастаться двумя новыми детскими площадками

Две новые детские площадки открылись в обновленном Алексеевском сквере на Молдаванке. Они стали настоящим подарком для местной детворы. Там царит настоящий ажиотаж.

Одна очень большая детская площадка — с элементами инклюзива, наподобие той, что была в свое время открыта на Соборной площади.

Вторая — поменьше, в более «классическом» варианте. Обе площадки выполнены в ярких красках, их атакуют дети с родителями. Некоторые из взрослых тоже не могут устоять: катаются вместе с детьми.

— Не могу теперь заставить сына пойти домой, так ему здесь нравится. А ведь раньше здесь не детская площадка была, а ее подобие, — делится впечатлениями живущая на ул. Степовой Екатерина Зарицкая.

Старый Алексеевский сквер совершенно преобразился: он стал настоящим оазисом, находящимся в сердце старой Молдаванки.

О том, как сквер выглядел до ремонта, читайте в материале «Одесской жизни» Алексеевская площадь: как бьется «сердце Молдаванки».

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Фото Марии Котовой