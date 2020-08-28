Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появился еще один необычный трамвай «на приколе»

В Одессе появился еще один необычный трамвай «на приколе»

В Одессе появилась необычная детская площадка. Она сделана в виде одесского трамвая «Одиссей», и установлена на дворовой территории общежития коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» по улице Академика Королева. Как сообщают в КП «Одесгорэлектротранс», новый трамвай-площадка для детских игр изготовлен из дерева.

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Так мы получили, кроме необычной детской площадки еще один своеобразный «памятник» одесскому трамваю.

Напомним, на 6-й станции Большого Фонтана два старых трамвайных вагона превратили в ресторанчик.

Кроме того, в Одессе имеется арт-объект в виде старого одесского трамвая и на Старосенной площади. Это бистро.

На а в «Пассаж», как рассказывала «Одесская жизнь», в прошлом году «въехал» еще один, очень развеселый чисто одесский трамвайчик. Там он стоял на «приколе» до недавних времен, и даже в период строгого карантина. Сейчас вагончик куда-то уехал. Видимо, его установили в другом месте — как еще один «памятник» нашему одесскому трамваю.

Фото Марии Котовой и КП «Одесгорэлектротранс»

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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