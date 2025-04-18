Решение без обсуждения поддержали 44 депутата Одесского горсовета.

Глава бюджетной комиссии горсовета Алексей Потапский подчеркнув важность создания такой зоны в центре города.

«Старая площадка была в аварийном состоянии, поэтому мы поддержали выделение денег на создание нового современного пространства. Важно, чтобы в центре было безопасное, доступное и комфортное место для всех детей, вне зависимости от их физических возможностей», — отметил он.

Особое внимание на новой площадке уделят инклюзивности: там установят тактильные и звуковые элементы, резиновое покрытие, обустроят специальные горки, платформу с доступом для колесных кресел и качели для укрепления опорно-двигательного аппарата.

Напомним, что инклюзивная детская площадка на Соборной площади открылась в 2019 году, а в апреле 2025 года ее демонтировали из-за аварийного состояния конструкций.

Также сообщалось, что в бюджете города не могли найти средств, чтобы построить новое игровое пространство на Соборной площади.

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