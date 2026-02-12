Ключевые моменты:

Ночной удар РФ 12 февраля повредил 31-ю крупную подстанцию ​​ДТЭК «Одесские электросети».

Разрушения масштабные, ремонт будет длиться долго.

Бригады ДТЭК осматривают оборудование, разбирают завалы и начинают ремонт.

Отменили обесточение Одессы, которое было запланировано 12 февраля.

Энергетический террор

Ночью 12 февраля враг повредил не только инфраструктуру, но и энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети». К слову, это уже 31 крупная подстанция компании, которая повреждена в результате обстрела РФ.

В ДТЭК «Одесские электросети» отмечают, что разрушение масштабных и ремонтные работы требует длительного времени, чтобы восстановить оборудование. В настоящее время бригады выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы и начинают ремонт.

Первоочередная задача – обеспечить электроэнергией объекты критической инфраструктуры.

В общем, это уже одиннадцатая массированная атака РФ на теплоэлектростанции компании ДТЭК с октября 2025 года. Ну а с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

Добавим, что Юлия Почебут, руководитель департамента по коммуникациям в Одессе сообщила, что из-за вражеской атаки другая энергетическая компания отменила проведение ремонтных работ, которые были запланированы на сегодня.

Напомним, российские дроны ночью 12 февраля атаковали Одесщину, разрушены фасад и крыша многоквартирного дома. Пожары вспыхнули на рынке и супермаркете. Выбиты окна в соседних домах, произошло возгорание 15 автомобилей.

Читайте также: Часть Одессы осталась без воды из-за обесточивания: список районов.