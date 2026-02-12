девушка включает фонарь

Ключевые моменты:

  • В Одесской области действуют стабилизационные графики.
  • Одесса и частично Одесский район – экстренные отключения.

Что со светом?

В Одесской области 12 февраля действуют стабилизационные графики почасовых отключений света, которые зависят от состояния энергосистемы и могут изменяться.

По информации ДТЭК, в Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области, продолжаются экстренные отключения.

В ДТЭК Одесские электросети опубликовали графики:

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

Также читайте: Одесса останется без света на весь день: что известно.

