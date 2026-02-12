Ключевые моменты:
- В Одесской области действуют стабилизационные графики.
- Одесса и частично Одесский район – экстренные отключения.
Что со светом?
В Одесской области 12 февраля действуют стабилизационные графики почасовых отключений света, которые зависят от состояния энергосистемы и могут изменяться.
По информации ДТЭК, в Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области, продолжаются экстренные отключения.
В ДТЭК Одесские электросети опубликовали графики:
Где проверить актуальные графики и отключения
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Также читайте: Одесса останется без света на весь день: что известно.
Спросить AI: